MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Afin de marquer la prochaine étape de son programme de location résidentielle au Canada, Cadillac Fairview (CF) a le plaisir d'annoncer la construction de 510 unités au 750, rue Peel, à Montréal, dans le quartier Quad Windsor de la société, qui comprend la Gare Windsor, la Tour Deloitte et les condominiums Tour des Canadiens.

Le projet du 750, rue Peel est le deuxième projet du programme résidentiel de 4,7 milliards de dollars de CF, lancé en novembre 2022, qui a le potentiel de fournir 7 000 unités locatives dans 20 bâtiments au sein de plusieurs propriétés commerciales et sites à usage mixte de la société à travers le Canada. La première phase est la construction de 288 unités actuellement en cours à CF Rideau Centre à Ottawa.

En plus des nouvelles résidences locatives du 750, rue Peel, le projet comprend 207 places de stationnement souterrain, une cour intérieure unique de style européen, de nombreuses installations axées sur le bien-être, des espaces de cotravail et de réunion, ainsi que d'importantes améliorations du paysage et du domaine public. Le 750, rue Peel sera le seul immeuble résidentiel locatif de Montréal à être directement relié au réseau souterrain de la ville.

Selon Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview, la stratégie d'entrée progressive dans le secteur résidentiel est un terrain familier pour CF.

« C'est en 1953 que notre société a été fondée pour répondre à la demande de logements pendant le baby-boom de l'après-guerre », a déclaré M. Iacono. « Nous avons révolutionné la conception des immeubles d'habitation, en introduisant des caractéristiques qui sont aujourd'hui considérées comme allant de soi, telles que des centres de sport, des systèmes de chauffage et de climatisation à réglage individuel, des stationnements souterrains et des terrains aménagés avec des arbres et des fontaines. Tous ces éléments ont été mis au point par les premiers précurseurs de CF et, pour nous aujourd'hui, notre retour en force dans le secteur résidentiel s'apparente à une sorte de retour au bercail. »

Grâce au programme de location résidentielle de CF, l'entreprise répond au besoin critique de logements dans tout le pays, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoyant une pénurie de quelque 3,45 millions de logements d'ici à 2030.

« Le projet du 750, rue Peel et notre programme de logements locatifs en général s'inscrivent parfaitement dans la raison d'être de notre entreprise, qui est de transformer les communautés pour un vibrant avenir », explique Wayne Barwise, vice-président directeur au développement, Cadillac Fairview. « Nous sommes prêts à travailler avec les municipalités et tous les paliers de gouvernement lorsque les conditions sont réunies pour répondre aux besoins en logement d'une population croissante. »

M. Barwise reconnaît également qu'Ottawa a supprimé la taxe fédérale sur les ventes pour la construction de logements locatifs, ce qui a stimulé l'investissement dans les projets résidentiels, décrivant cette décision comme « opportune, importante et plus que bienvenue ».

Le 750, rue Peel, propriété exclusive de CF et dont l'occupation est prévue pour 2026, s'appuie sur la stratégie de densification et de diversification de l'entreprise, avec des projets de location déjà annoncés à CF Rideau Centre, CF Richmond Centre, CF Sherway Gardens et CF Fairview Mall, qui accueillera la marque résidentielle de CF, qui offre un ensemble de commodités de premier ordre, une approche de conciergerie et une expérience inégalée pour les résidents.

