Cadillac Fairview achète le projet East Harbour à First Gulf

La vision de cet ambitieux projet de pôle commercial a été conçue par First Gulf et ses partenaires, Cowie Capital Partners Inc. et Northglen Investments. En 2018, le conseil municipal de Toronto a approuvé le plan directeur d'East Harbour, qui consiste en un projet de développement commercial de 10 millions de pieds carrés comprenant des bureaux, un hôtel, des commerces de détail, des bâtiments institutionnels, des lieux de divertissement ainsi que des espaces culturels. Pouvant accueillir plus de 70 000 employés, le site possède un potentiel de croissance renforcé par un centre de transport multimodal prévu qui intégrera les services de train GO/SmartTrack, une ligne de train léger sur rail de la TTC de même que la future ligne Ontario du métro de Toronto.

« CF est ravi d'assumer la gestion du projet East Harbour, qui présente un potentiel extraordinaire, » a déclaré John Sullivan, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Nous nous engageons à présent à fournir l'impulsion nécessaire pour réaliser cette vision d'une nouvelle destination attractive d'emploi et de divertissement pour les Torontois. »

Le chef de la direction de First Gulf, David Gerofsky, a déclaré : « Au nom de First Gulf et de nos partenaires, je suis extrêmement fier de la manière dont nous avons concrétisé et soutenu ce projet. Cette vision commune, conçue en collaboration avec les parties prenantes de la communauté et du gouvernement, établit East Harbour en tant que facteur clé de la croissance économique et de la compétitivité pour Toronto. Nous savons que le projet est entre de bonnes mains avec Cadillac Fairview et nous nous réjouissons d'assister à la réalisation de notre travail collectif. »

CF a déjà mené avec succès l'acquisition de terrains adjacents à un quartier financier traditionnel de la ville ainsi que leur développement, en investissant des capitaux d'amorçage dans des quartiers à fort potentiel. La société a déployé cette stratégie de délocalisation dans le centre-ville de Toronto en démarrant le développement du quartier South Core par un ensemble de cinq tours, qui comprend le Maple Leaf Square, le complexe Ice condominiums et le dernier bâtiment, l'immeuble de bureaux 16 York qui est en cours de construction. Cette stratégie a également été mise en œuvre avec succès à Montréal, avec la création du projet Quad Windsor, le plan de développement de CF de 2 milliards de dollars, qui comprend la revitalisation de la gare Windsor, cinq tours résidentielles (dont les Tours des Canadiens 1, 2 et 3) ainsi que deux tours de bureaux, dont la Tour Deloitte, qui a ouvert en 2015.

M. Sullivan souligne que le rôle de CF de stimulation de l'activité économique dans ces pôles se fonde sur une solide connaissance des caractéristiques fondamentales du marché et sur la nécessité d'un développement intelligent et durable : « La Ville de Toronto estime qu'environ 45 millions de pieds carrés d'espaces commerciaux supplémentaires seront nécessaires d'ici 2041 pour accueillir 300 000 employés, » a-t-il déclaré. « Il existe très peu de sites de développement dans le centre-ville traditionnel pour absorber une telle croissance. East Harbour est donc un moyen idéal d'agrandir le centre-ville. »

Wayne Barwise, vice-président à la direction, Développement chez CF, voit le projet comme une illustration de l'intégration intéressante de la connexion des transports, de la planification urbaine intelligente, de technologies d'immeubles de pointe et de la durabilité environnementale.

« L'établissement d'East Harbour en tant que destination propice à l'emploi offrant divers usages et commodités dépendra de l'existence d'infrastructures bien intégrées à leur environnement, bien reliées à différents moyens de transport, résilientes face aux changements à long terme de l'économie et de notre climat, et pouvant s'adapter aux innovations des systèmes technologiques des immeubles, » a déclaré M. Barwise, qui prévoit que le programme d'aménagement s'étendra sur plus de 10 ans.

La première phase de développement consiste en une adaptation de l'immeuble Soap Factory existant, qui est un élément déterminant du plan global. Cadillac Fairview discute actuellement avec des locataires potentiels qui ont témoigné leur intérêt à l'égard de cette occasion unique.

En tant que l'un des plus grands complexes d'immeubles de bureaux du pays, East Harbour sera doté d'infrastructures de transport reliées aux lignes de train GO de Lakeshore et Markham/Stouffville qui passent actuellement par le site ainsi qu'à la future ligne Ontario du métro de Toronto, aux services SmartTrack et à une ligne de train léger sur rail de la TTC. Ce pôle aura une capacité d'environ 32 000 clients GO par heure et permettra d'atténuer l'engorgement à la gare Union en offrant le potentiel nécessaire pour répondre à une demande croissante.

Dans le cadre de l'innovation durable et de la nécessité de disposer d'un personnel compétent afin de guider l'établissement des paramètres du projet, CF va créer un espace pour un incubateur d'emploi abordable pour la Ville de Toronto, et fournir un espace de 30 000 pieds carrés environ pour un usage communautaire à but non lucratif.

East Harbour comprend également près de neuf acres d'espaces verts au sein d'un réseau de rues, de places, de trottoirs et d'espaces ouverts afin de créer un environnement au sein duquel les usagers peuvent se détendre confortablement et se déplacer efficacement. Les plans d'aménagement sont établis selon les derniers principes de durabilité et de bien-être, créant un réseau de voies piétonnes et cyclables, des passerelles et des accès aux transports en commun.

La conception d'immeubles intelligents à l'aide de stratégies en la matière améliorera l'efficacité opérationnelle à long terme, l'ensemble du projet East Harbour visant l'obtention des certifications LEED et WELL. Le projet mettra également en œuvre une partie du projet Don Mouth Naturalization and Port Lands Flood Protection (DMNP) afin d'assurer une protection permanente de la zone contre les inondations.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 31 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de First Gulf

First Gulf est un acteur de premier plan primé en matière de développement d'immeubles de bureaux, industriels, à vocation mixte et commerciaux, totalisant plus de 4 milliards de dollars d'actifs développés depuis la création de la société en 1987. First Gulf est une société de développement entièrement intégrée, qui intervient dans tous les domaines du développement immobilier, de l'acquisition du terrain et de l'approbation de la planification aux activités de conception-construction, de construction, de location, de financement et de gestion des propriétés. À ce jour, First Gulf a assuré le développement et la construction de plus de 30 millions de pieds carrés d'immobilier de bureaux, commercial et industriel. First Gulf fait partie du groupe Great Gulf, l'une des principales sociétés immobilières en Amérique du Nord. Établi en 1975 et ayant réalisé des projets majeurs au Canada et aux États-Unis, ce groupe a un champ d'action très large couvrant l'ensemble des activités liées au secteur immobilier.

SOURCE La Corporation Cadillac Fairview Limitee

Renseignements: Carly Eidelman, carly.eidelman@northstrategic.com, 519-502-7806

Related Links

www.firstgulf.com