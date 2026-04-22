Une collaboration exclusive avec VENINI et Alberto Morillas, en vedette au Salone del Mobile

NEW YORK, le 22 avril 2026 /CNW/ - La maison de bijoux de luxe CADAR annonce aujourd'hui le lancement de « Circle of Light™ », une collection de bougies exclusive créée en collaboration avec la maison de verre de Murano VENINI et le maître parfumeur Alberto Morillas. Marquant la première incursion de CADAR dans une nouvelle catégorie, la collection associe l'esprit de design contemporain de la marque à l'héritage verrier de VENINI.

Collection de bougies Circle of Light Collection de bougies Circle of Light Vidéo de Circle of Light Speed Speed

Conçus comme des œuvres d'art fonctionnelles, ces récipients à bougies modulaires, soufflés à la main, s'emboîtent les uns dans les autres pour former une sphère parfaite -- un motif emblématique de CADAR. « Circle of Light » propose du verre aux couleurs audacieuses et des fragrances emblématiques inspirées des collections de bijoux CADAR - Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python et Fur - qui transforment le langage conceptuel de la marque en une nouvelle expérience sensorielle.

« L'histoire de la CADAR commence par la lumière. C'est le thème de ma première collection de bijoux et au cœur de la marque. Les bougies 'Circle of Light' sont une extension naturelle de ce thème », a déclaré le fondateur et directeur créatif Michal Kadar. « Pour moi, cette collection représente la chaleur, l'énergie et l'optimisme de la maison. Collaborer avec VENINI et Alberto Morillas était un rêve créatif et un travail d'amour. »

« Circle of Light » a été dévoilée au Design Miami 2025 et sera présentée au Salone del Mobile à Milan, du 21 au 26 avril 2026, au kiosque VENINI (pavillon 9, C5). La collection peut être précommandée à l'exposition, à la boutique phare de CADAR du Meatpacking District de New York et en ligne à l'adresse cadar.com.

À PROPOS DE CADAR

CADAR est une maison de bijoux de luxe moderne basée à New York, célèbre pour son design avant-gardiste, sa finesse d'exécution impeccable et son interprétation audacieuse de l'or 18 carats. Fondée en 2015 par la créatrice visionnaire Michal Kadar et son mari Avraham Kadar, la marque s'est imposée comme l'une des figures les plus marquantes de la joaillerie fine contemporaine. Enracinée dans la conviction que les bijoux doivent bouger avec légèreté et émotion, CADAR réimagine l'or comme une matière sculpturale et fluide, fabriquée à la main par des maîtres artisans en Italie et à New York. Cet engagement envers l'art a valu à la maison une importante reconnaissance de l'industrie, notamment FGI « Rising Star », COUTURE Best in Gold et le Town & Country's « Gold Design of the Year ». En septembre 2025, CADAR a ouvert sa première boutique phare dans le Meatpacking District de New York, un espace conçu comme une expression vivante des codes esthétiques de la marque, fusionnant la vente au détail de luxe avec l'art, la lumière et la narration architecturale.

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SOURCE CADAR

CONTACT : Daniela Siegal, [email protected]