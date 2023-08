INVERNESS, Écosse, le 1er août 2023 /CNW/ - The Cabot Collection, le promoteur et exploitant de communautés de villégiature de golf, a récemment fait le point sur ses projets d'aménagement à Cabot Highlands, en Écosse, y compris sur le plan de routage de son nouveau parcours de golf Tom Doak, dont l'ouverture est prévue en 2024. À la suite de l'acquisition par Cabot de l'emblématique Castle Stuart Golf Links et de la propriété environnante à l'été 2022, des aménagements ont été réalisés pour proposer de nouvelles possibilités immobilières intéressantes, un chalet de golf agrandi de 11 000 pieds carrés avec de nouveaux coins-repas et de nouveaux programmes, le tout agrémenté par les touches soignées et le service exemplaire qui caractérisent la marque Cabot.

L’emblématique Castle Stuart Golf Links à Cabot Highlands dans la ville d’Inverness, en Écosse. Le nouveau parcours de golf conçu par Tom Doak à Cabot Highlands, qui ouvrira ses portes en 2024, offrira 18 trous de golf à couper le souffle.

Le centre de villégiature se trouve dans la ville pittoresque d'Inverness, et les visiteurs prennent un réel plaisir à jouer sur le parcours de golf primé de Castle Stuart, qui fait partie du riche réseau de parcours de golf de cette destination légendaire. Le parcours de golf classé dans les 100 meilleurs au monde, conçu par les regrettés Mark Parsinen et Gil Hanse, comprend maintenant des canapés Cabot haut de gamme sur le 18e vert et propose des biscuits au premier té. Situé aux portes du golf dans les Highlands écossais, cet endroit est un point d'attache idéal qui permettra aux invités d'explorer la région tout en séjournant dans un hébergement charmant sur place, soit dans le pavillon du golf, soit dans la ferme-auberge du golf. Chaque logement peut accueillir jusqu'à huit personnes et offre une vue magnifique sur la campagne ou les eaux du Moray Firth. Le prix du forfait commence à 405 £, ce qui représente environ 516 $ US, par personne et par nuit.

Le nouveau parcours Tom Doak inaugurera un terrain de golf de 18 trous à couper le souffle, tous conçus pour vous faire revivre l'expérience d'un terrain comme les joueurs connaissaient il y a 200 ans. Conçu autour d'un château vieux de 400 ans, le parcours de golf intégrera des reliefs naturels, serpentant à travers des collines et de vastes terrains ouverts avec plusieurs trous le long de l'eau. L'ouverture officielle est prévue pour 2025.

« En tant qu'architectes, notre plus grande joie est d'essayer de trouver la meilleure façon de nous amuser sur un terrain vierge, mais notre plus grande réussite serait d'amener le golfeur à relever le même genre de défi sur le parcours. » a déclaré Tom Doak.

La construction du pavillon devrait commencer à l'automne 2023, tandis que les ventes de biens immobiliers débuteront au début de 2024; tout devrait être terminé au printemps 2025. La propriété sera composée de résidences aux touches modernes et raffinées, inspirées par le paysage envoûtant de la campagne écossaise. Jusqu'à 25 nouveaux logements devraient être construits dans le cadre de ce projet passionnant. Lorsque les propriétaires ne seront pas sur place, leurs maisons seront disponibles comme hébergement de luxe pour les visiteurs. Le nouveau chalet de golf sera doté d'un bar à whisky et à cigares, d'un bar-grill et d'un restaurant pour les amateurs de viande à l'étage intermédiaire. Cabot Highlands abritera également de nouveaux commerces, vestiaires et lieux de regroupements communs.

« Dans cette maison historique du golf, nous avons demandé à Tom qu'il nous aide à créer quelque chose de spécial, et peut-être non conventionnel selon des normes modernes. Sa vision de la résurgence d'un ancien parcours de golf qui s'apparente à un vrai parcours permettra d'augmenter l'attrait du parcours Castle Stuart Golf Links si prisé de notre communauté », a déclaré Ben Cowan-Dewar, chef de la direction et cofondateur de Cabot. « Nous espérons créer une destination fascinante, ancrée dans une expérience de golf incroyable, qui résistera à l'épreuve du temps pour les générations à venir. »

Cabot Highlands est situé à seulement cinq minutes de l'aéroport d'Inverness et à proximité de certains des terrains de golf les plus célèbres de la région, dont le Royal Dornoch, Nairn, Brora et Skibo Castle. Ce terrain, qui longe les rives du Moray Firth, laisse offre des vues panoramiques et des points d'intérêt bien connus comme le pont de Kessock et le phare de Chanonry. Le paysage naturel escarpé de Castle Stuart peut être qualifié de retour au golf tel qu'il était autrefois. Le parcours se caractérise par des trous encadrés par le rivage d'un côté et les falaises de l'autre, avec des contours d'allée irréguliers et des verts aux bords infinis qui semblent perchés sur les falaises directement au-dessus de la mer.

Au-delà de l'expérience de golf, la destination offre une beauté naturelle incroyable et de nombreuses activités de plein air, notamment la randonnée, le cyclisme, la pêche, la fauconnerie, l'équitation, les excursions en bateau du célèbre Loch Ness, etc. Le centre-ville d'Inverness est situé à dix minutes et chacun pourra découvrir la culture écossaise dynamique à travers ses marchés de l'ère victorienne, ses cathédrales, ses musées et ses restaurants. La région d'Inverness possède également certaines des meilleures distilleries de whisky d'Écosse, dont plusieurs proposent des visites guidées et des dégustations tout au long de l'année.

« Depuis l'ouverture de notre saison de golf de 2023 à Cabot Highlands, notre communauté et des visiteurs nous ont témoigné un enthousiasme incroyable », a affirmé le directeur général de longue date, Stuart McColm. « Ben et l'équipe de Cabot sont les parfaits gardiens de notre propriété historique, et le fait de travailler aux côtés d'un visionnaire comme Tom Doak ouvre la voie à une expérience de golf et de villégiature remarquable qui ferait la fierté de notre fondateur bien-aimé, Mark Parsinen. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cabothighlands.com .

À propos de Cabot Highlands :

Le premier projet européen de Cabot, Cabot Highlands, est situé dans les Highlands écossais et comprendra un parcours de golf de classe mondiale, des hébergements chaleureux et des biens immobiliers de luxe. Situé à cinq minutes de l'aéroport d'Inverness, Cabot Highlands comprend le Castle Stuart Golf Links, classé parmi les 100 meilleurs parcours de golf du monde par Golf Digest et Golf Magazine, un centre d'entraînement et un vert d'exercice. Un deuxième parcours conçu par le célèbre architecte de parcours de golf Tom Doak sera terminé en 2025. Au-delà de l'expérience de golf, la destination offre une beauté naturelle incroyable et de nombreuses activités de plein air, notamment la randonnée, le cyclisme, la pêche, la fauconnerie, l'équitation, etc. La ville voisine d'Inverness est située à dix minutes et chacun pourra découvrir la culture écossaise dynamique à travers ses marchés de l'ère victorienne, ses cathédrales, ses musées et ses restaurants.

À propos de The Cabot Collection

The Cabot Collection est un promoteur et exploitant d'une collection diversifiée de communautés résidentielles et de villégiature de golf. Son portefeuille comprend le Cabot Cape Breton primé, en Nouvelle-Écosse, le Cabot Saint Lucia, dans les Caraïbes, le Cabot Revelstoke, en Colombie-Britannique, le Cabot Citrus Farms, en Floride, auxquels s'ajoute le tout nouveau Cabot Highlands, en Écosse. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence dans le domaine du golf, d'offres résidentielles de luxe et de style de vie de centre de villégiature dans chacune de ses propriétés uniques, où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences propres à la destination et à un service de qualité inégalée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2163694/Cabot_Stuart_Golf.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2163695/Cabot_Highlands_Routing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847367/4184020/Cabot_Highlands_Logo_FINAL_Black_Logo.jpg

SOURCE Cabot

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : REM Public Relations, [email protected], 310 497-6856