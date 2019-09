Ça grouille d'activités durant le temps des citrouilles à Espace pour la vie

Rendez visite à la gentille sorcière Esméralda Tous les jours | 9 h 30 à 20 h 30 | Grande serre | Pour les 4 à 8 ans Dans une serre remplie de citrouilles, Esméralda s'amuse à tout transformer : le chocolat chaud en bave de crapaud, les mini guimauves en arsenic et même sa maison est convertie en gigantesque chapeau ! Venez la rencontrer pour découvrir ces surprenantes métamorphoses.

Plongez dans le nouveau conte Tous les monstres ont disparu!

Tous les jours | Horaire : espacepourlavie.ca | Auditorium Henry-Teuscher | Pour les 4 à 8 ans | Durée : 30 min (en français seulement)

Une adaptation signée Iris Boudreau du livre J'élève mon monstre de l'auteure très populaire Élise Gravel fera l'objet d'un tout nouveau conte animé cette année. Tous les monstres ont disparu relate la joyeuse mésaventure de Madame Topinambour, la plus célèbre gardienne de monstres en ville. Pendant la sieste, un courant d'air a ouvert la porte de sa maison et tous les monstres se sont enfuis. Réussira-t-elle à les faire revenir ? C'est connu, les monstres aiment les courges à la folie ! Places limitées. Il faut obligatoirement se procurer un laissez-passer à la billetterie (disponible sur place seulement).

On se défoule à la Cour des petits monstres

Tous les jours | Sur l'aire gazonnée à l'extérieur | Pour les 4 à 8 ans

Encore cette année, on pourra lâcher son fou tout en s'amusant dans la Cour des petits monstres. Venez relever le défi de la rivière aux embûches, faites la course du kangourou-trouille ou faites preuve d'adresse avec le jeu de poches Les trouillards. En tout, 10 modules de jeu pour du plaisir assuré !

Apprenez-en plus sur les Cucurbitacées au Comptoir des courges

Tous les jours | 9 h 30 à 17 h (19 h vendredi et samedi) | Complexe d'accueil | Pour tous

La famille des cucurbitacées, grande vedette de la fête de l'Halloween, aura une place de choix cette année au Comptoir des courges. Les animateurs feront connaître aux adultes comme aux petits la cinquantaine d'espèces de courges produites au Jardin botanique. Venez tester vos connaissances !

Exprimez votre créativité et participez au Concours de décoration des citrouilles

4 au 14 octobre (dépôt des citrouilles décorées) | 4 au 31 octobre (exposition des citrouilles reçues) | Grande serre | Pour tous

Orange, verte, bleue, picottée, rayée ou mouchetée… Amusez-vous à transformer votre citrouille et apportez votre œuvre au Jardin botanique pour qu'elle soit exposée. Près de 8 000 $ en prix à gagner. Plusieurs catégories tant pour les enfants que pour les adultes.Tous les détails sur espacepourlavie.ca.

Important - Jardins de lumière

Si vous comptez visiter Jardins de lumière en soirée, lors de votre passage au Jardin botanique pour les activités du Grand Bal des citrouilles, n'oubliez pas de réserver au préalable votre billet à heure fixe

en vente sur espacepourlavie.ca

Les billets de Jardins de lumière donnent accès à toutes les activités

du Grand Bal des citrouilles.

#JardinsdeLumière #GrandBalDesCitrouilles

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

Dossier de presse et images : http://bit.ly/EPLV_Halloween_2019

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: POUR LES MÉDIAS : Carolann Simard, Sandra Rossi RP et Représentation, 514 588-0950, carolann@sandrarossirp.com; Chantal Côté, Espace pour la vie, 514 872-2227, chantal.c.cote@ville.montreal.qc.ca

Related Links

espacepourlavie.ca