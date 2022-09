MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La plus importante conférence créative au pays, C2 Montréal, qui aura lieu du 26 au 28 septembre, dévoile son imposante programmation. Sous le thème Montréal allumée, C2MTL enflammera le centre-ville sur son nouveau site qui accueillera des conférencier.e.s de calibre mondial et offrira des expériences participatives en personne, un retour à la normale très attendu pour l'événement d'affaires de réputation internationale.

Programmation C2 Montréal 2022 (Groupe CNW/C2 International Inc.)

« C'est une année phare pour C2 Montréal », a déclaré Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2. « En effet, nous nous associons à Nouveau Centre, qui regroupe les propriétés phares d'Ivanhoé Cambridge au centre-ville de Montréal dont l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et Place Ville Marie. Cet incroyable projet insuffle une nouvelle vie à certains des sites les plus emblématiques et centraux de notre ville, ce qui en fait un endroit idéal pour déployer notre très attendue 11e édition. Et pour la première fois, le public est invité à participer aux activités extérieures gratuites sur l'Esplanade PVM. »

C2 annonce aujourd'hui l'ajout des conférencier.e.s suivant.e.s à sa programmation :

Jay Shetty (coach de vie, auteur et directeur du sens chez Calm , dont l'application a été téléchargée plus de 100 millions de fois)

(coach de vie, auteur et directeur du sens chez , dont l'application a été téléchargée plus de 100 millions de fois) Michelle Williams (auteure-compositrice-interprète membre de Destiny's Child, actrice, autrice et défenseure de la santé mentale)

(auteure-compositrice-interprète membre de Destiny's Child, actrice, autrice et défenseure de la santé mentale) Isabelle Hudon (présidente et cheffe de la direction de BDC )

(présidente et cheffe de la direction de ) Guy Cormier (président et chef de la direction du Mouvement Desjardins)

Grâce au soutien du Gouvernement du Québec, les participant.e.s pourront également compter, lors d'un panel sur l'innovation et l'investissement, sur la participation d'Andrea Gomez, cofondatrice et directrice générale d'Omy Laboratoires, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président des conseils d'administration des trois Fonds de recherche du Québec, Daniel Silverman, vice-président, Investissement direct étranger chez Investissement Québec International et Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec.

Des invités de renommée mondiale et des thèmes d'actualité

Cette nouvelle vague s'ajoute aux noms déjà annoncés comme Naomi Campbell (mannequin, philanthrope, actrice et femme d'affaires), Billie Jean King (pionnière de l'équité dans le sport), Yannick Nézet-Séguin (directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain), Archie Bell (directeur mondial du Creative Studio chez Spotify), Avery Akkineni (présidente de Vayner3), Sandie Hawkins (directrice générale des solutions mondiales pour l'Amérique du Nord chez TikTok) et Sébastien Borget (cofondateur et directeur des opérations de The Sandbox).

Des leaders de haut niveau provenant de BEworks, Endeavor, Futerra, Germain Hôtels, GSoft, hinter, IBM, Kyndryl, kyu, Reddit, Squarespace, The Female Quotient, Valtech et plus encore seront également présents. Les thèmes d'actualité abordés comprennent la croissance, le progrès, le tourisme d'affaires, l'achat local, la diversité, l'équité, la santé mentale, l'avenir des villes, le web 3.0 et les NFT, pour ne nommer que ceux-là.

« Montréal est synonyme de pensée audacieuse et hautement créative, d'activités commerciales de pointe et d'innovation. Nous sommes cette plaque tournante en pleine effervescence. Une fois de plus, C2 Montréal rassemblera les esprits les plus brillants et inspirants afin de stimuler la croissance économique », a déclaré Claudine Blondin Bronfman, présidente du conseil d'administration de C2 Montréal. « Nous avons hâte de partager la magie de C2 avec vous! »

Des expériences hautement enrichissantes

C2 proposera également des expériences participatives dont des classes de maître, des ateliers pratiques, des conversations dans l'Aquarium, un lieu de diffusion en direct foncièrement original, des Labs expérientiels hyper créatifs, sans oublier Braindate, la populaire plateforme de réseautage créée par e180 qui permet à des participant.e.s et partenaires représentant plus de 400 entreprises d'ici et de partout dans le monde de connecter et collaborer. Avec en plus des performances artistiques inédites et une foule de surprises, il s'agit d'une occasion unique et inégalée à ne pas manquer, au risque de le regretter longtemps.

Pour se procurer des laissez-passer

Pour accéder à la gamme complète d'options offertes, dont les laissez-passer de groupe, le public est invité à visiter le https://www.c2montreal.com/fr/inscription/#/ .

Merci à nos partenaires

C2 tient à faire part de sa sincère reconnaissance envers ses collaborateurs pour leur appui et leur confiance. C2 remercie particulièrement ses partenaires Sid Lee, le Cirque du Soleil, Nouveau Centre, le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, Kyu, le Groupe Banque TD, Fasken, Claudine et Stephen Bronfman, RBC, Novartis Canada, Boyden, Mouvement Desjardins, GSoft, DAC, Tennis Canada, EY, IBM, Scale AI, BDC, Power Corporation du Canada, Kyndryl, Tourisme Montréal, Collège LaSalle, la Fondation communautaire juive de Montréal, Cadillac, Reddit, CDPQ, Female Quotient, Stingray, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, l'Université McGill, l'École des dirigeants des Premières Nations, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, PME MTL, Montréal Centre-Ville, Solotech, ABP, le Musée d'art contemporain de Montréal, Tastet, Braindate, Fairmont Le Reine Elizabeth, Cult Nation, Beanfield Technologies, Place Ville Marie, Valtech, Mavrik Corp, Neweb Labs, Zù, Aire Commune et LNDMRK.

À propos de C2 Montréal

Fondé en 2012 par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, C2 Montréal est l'événement d'affaires principal au Canada. Véritable terrain de jeu pour l'imagination, C2 Montréal est une expérience immersive de trois jours ayant lieu dans un cadre hautement créatif qui attire plus de 8000 participant.e.s venant de plus de 60 pays et plus de 30 industries. C'est un forum de renommée internationale pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, où un.e participant.e sur cinq connaît une augmentation des occasions d'affaires à travers les milliers de conversations entamées à chaque édition. L'événement est un moyen exceptionnel pour créer et faire croître la valeur de startups, de PME et de grandes entreprises, ce qui se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique chaque année.

SOURCE C2 International Inc.

Renseignements: Renseignements et formulaires pour accréditations des médias : Patricia Larivière, relationniste principale, [email protected], 514-244-9033