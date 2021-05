C2 Montréal, l'événement d'affaires et de créativité phare de Montréal, revient en force et célèbre son 10e anniversaire

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après plus d'un an de pandémie mondiale, ce printemps est plus que jamais empreint d'optimisme et du sentiment qu'il est temps de revivre, de reconnecter et de se réengager. C'est donc avec un immense plaisir que C2 annonce le retour de son événement créatif d'affaires, en ligne et en personne, du 19 au 21 et du 26 au 28 octobre. Pendant six jours, C2 Montréal offrira une combinaison dynamique d'expériences physiques et numériques inspirantes pour les entreprises et les personnes qui souhaitent optimiser leurs stratégies d'affaires. Les détails de l'événement en personne seront dévoilés lorsque les mesures de santé publique pour l'automne seront annoncées.

« L'an dernier, malgré la pandémie, C2 a créé un événement numérique majeur qui lui a permis de rester connecté avec sa communauté. Même si 2021 demeure une année de transition où l'on se libère peu à peu du confinement, nous avons décidé de ramener notre événement numérique à succès, mais en y ajoutant une composante en personne. Nous pourrons ainsi rassembler de nouveau notre audience mondiale et la connecter avec nos participants et partenaires locaux qui ont crucialement soutenu C2 l'an dernier. Nous leur en sommes d'ailleurs extrêmement reconnaissants », explique Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2.

Dévoilement du thème de C2 Montréal 2021

Chaque année, nous choisissons un thème permettant d'orienter les conversations, d'aiguiller nos actions et bien sûr, de vous inspirer. Dans cet esprit, le thème de C2 Montréal 2021 est (Re), un thème qui illustre parfaitement le moment historique que nous vivons actuellement.

Il est temps de (Re)connecter, (Ré)unir, (Re)penser, (Ré)imaginer et (Re)nouveler.

Célébrer une nouvelle génération de leaders

Cette année, C2 franchit une étape importante: son 10e anniversaire en tant qu'événement d'affaires et de créativité phare de Montréal.

Pour souligner l'occasion, nous lançons une nouvelle initiative à long terme conçue pour célébrer, élever et faire croître une communauté influente de jeunes gens d'affaires créatifs. C'est pourquoi en 2021 (et pour les années à venir) nous comptons accueillir un plus grand nombre de femmes, d'étudiants et de membres des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) et LGBTQ2S+.

Avec l'objectif d'accueillir des milliers de nouvelles voix à C2 Montréal, nous mettrons en place un écosystème d'affaires plus inclusif que jamais où des personnes issues de différentes communautés pourront croître et prospérer. Plus de détails sur cette excitante initiative seront communiqués ultérieurement.

Une programmation réimaginée

Les habitués le savent, C2 aime le changement. Nous cherchons toujours à évoluer, à innover et à nous améliorer, et cela n'a jamais été aussi vrai que cette année.

En 2021, nous promettons une programmation réimaginée qui permettra aux participants de profiter d'un réseautage de haut niveau, de possibilités uniques de collaboration et d'apprentissage, d'expériences exclusives et du contenu créatif inspirant ayant fait notre renommée.

Les participants peuvent obtenir plus de détails ainsi que leur laissez-passer en ligne sur c2montreal.com/fr/inscription/ .

En raison des restrictions actuelles dues à la COVID-19 et des recommandations de santé publique en constante évolution, l'accès en personne à l'événement est actuellement limité aux détenteurs de laissez-passer 2020 et à leurs partenaires. Toutefois, les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour une place en personne en cliquant ici .

