MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C2 Montréal, qui se tiendra du 26 au 28 septembre, est fier de présenter les gagnant.e.s du concours Entrepreneurs émergents, en association avec la Fondation communautaire juive de Montréal. Créé et mis sur pied par Claudine et Stephen Bronfman il y a plus de 10 ans, le concours Entrepreneurs émergents permet à certains des plus brillant.e.s acteurs et actrices de la scène locale des entreprises en démarrage de profiter de tout ce que C2 Montréal a à offrir, tout en bénéficiant d'une programmation personnalisée conçue exclusivement pour les 25 gagnant.e.s.

Le jury, composé de personnalités diversifiées et bien avisées, sélectionne soigneusement les gagnant.e.s parmi des entrepreneur.e.s partageant les mêmes aspirations quant au développement d'une entreprise prospère et visionnaire.

Ces gagnant.e.s participeront à toutes les activités et événements de C2 Montréal 2022. Les lauréat.e.s bénéficieront également d'un itinéraire personnalisé, rencontreront des conférencier.e.s exceptionnel.le.s, participeront à des sessions de collaboration, assisteront à des événements exclusifs et côtoieront certains des plus grands esprits d'affaires et créatifs d'aujourd'hui.

« Nous avons une capacité entrepreneuriale extraordinaire au Québec, et nous sommes ravis de la sélection des entrepreneur.e.s cette année », a déclaré Claudine Blondin Bronfman, présidente du conseil d'administration de C2 Montréal. « Le concours permettra aux gagnant.e.s de relever les défis quotidiens liés au démarrage d'une petite entreprise et de réussir avec brio. »

Les lauréat.e.s de 2022 proviennent des secteurs cibles de la technologie, la santé, l'environnement et l'éducation.

Félicitations aux gagnant.e.s :

Benoit Gendron, président fondateur de LatenceTech

LatenceTech fournit une solution pour analyser, surveiller et prédire la qualité de service des réseaux cellulaires 5G. Grâce au logiciel-service et à l'IA, leur solution aide les opérateurs mobiles, les fabricants de matériel de télécommunication et les principales industries à suivre, prédire et sécuriser les nouveaux avantages de la technologie cellulaire 5 G.

Camille Dodd, fondatrice et cheffe de la direction de Rynd Biotech

Rynd Biotech construit un dispositif de diagnostic automatisé des infections transmises sexuellement. Imaginez utiliser une seule goutte d'urine et recevoir vos résultats instantanément, sans avoir à attendre les résultats d'un laboratoire.

Chloë Ryan, fondatrice et cheffe de la direction d' Acrylic Robotics

Acrylic Robotics est une start-up d'art et de technologie basée à Montréal dont la mission est de rendre les beaux-arts et la créativité plus accessibles au grand public en utilisant la robotique et l'intelligence artificielle pour permettre aux créateurs et créatrices de produire des œuvres d'art peintes à l'échelle.

Collins Oghor, cofondateur et chef de la direction de Collogh Cares

Collogh Cares inc. est une start-up spécialisée dans la technologie de la santé numérique et la défense des droits, qui s'engage à prévenir l'insuffisance rénale, une famille à la fois.

Fannie Laroche, cofondatrice de Flaura, cuir végétal, inc.

Flaura transforme les pommes en cuir. Leur mission : produire des cuirs végétaux éco-conçus à partir de sous-produits de la pomme et de l'industrie agroalimentaire de façon générale.

Fatouma Fofana, fondatrice et présidente de Héralys Talents & Immigrants

Héralys est une entreprise innovante spécialisée en développement de solutions pour une meilleure implantation de la diversité au sein des entreprises à travers le Canada.

François Turgeon, fondateur et chef de la direction de Constellations House

Constellations Écopods est une start-up basée dans les Laurentides qui se consacre à la fabrication de petits espaces écologiques, préfabriqués et innovants pour une expérience unique d'hébergement en nature.

Imane El Mahi, fondatrice de Humania Services

Humania Services offre des services d'aide à domicile pour les personnes aînées en perte d'autonomie qui désirent vieillir le plus longtemps possible chez eux.

Jean-Baptiste Paganon, cofondateur de Panier Québécois

Panier Québécois permet aux citoyen.n.e.s d'avoir accès facilement et rapidement aux produits de leurs marchand.e.s et marchés publics locaux de manière responsable grâce à un marché en ligne et un service de livraison décarboné.

Jon Yu, fondateur et chef de la direction d' ELYSIUM

ELYSIUM est une boîte à outils et une plateforme de création intuitive sans code qui permet à tous de collaborer, de créer et de partager des expériences interactives à travers leur monde de réalité augmentée. ELYSIUM est un nouveau paradigme de création démocratisée en RA qui permet de jouer, d'expérimenter et d'innover.

Lauren Rochat, fondatrice et directrice générale de BocoBoco

BocoBoco est la première épicerie en ligne basée sur l'économie circulaire. La mission de BocoBoco est de simplifier et promouvoir le mode de vie zéro déchet. À chaque commande, BocoBoco reprend les bocaux lors de la livraison : BocoBoco, des bocaux pleins contre des bocaux vides!

Lucas Francioli, directeur général de Move Mate

MoveMate est une plateforme B2B2C pour la livraison d'objets encombrants et les déménagements. Elle intégre son logiciel directement avec les entreprises qui se situent à travers le parcours d'un déménagement d'une personne et les connecte à un réseau de déménageurs et de transporteurs.

Lynn Doughane, fondatrice et cheffe de la direction de Juno

Juno développe un dispositif compact et portable qui traite les douleurs menstruelles instantanément et sur de longues durées.

Marcel Maroist, président fondateur de Kat Innovation

Kat Innovation travaille au développement d'un dispositif médical non invasif pour des sujets victimes de fracture de la hanche en lien avec l'ostéoporose associée à l'insuffisance rénale chronique sévère. OSTAATMC stimule la formation osseuse des hanches pour accélérer la guérison des fractures, permettant aux patient.e.s de se remettre sur pied le plus rapidement possible.

Mario Genest, chef de la direction d' AYE3D

AYE3D propose FRE3DOM, un moniteur 3D sans lunettes offrant un réalisme et une qualité de visualisation inégalés permettant un engagement accru des utilisateurs et utilisatrices et une plus grande efficience dans la conception, l'analyse et la prise de décision impliquant des données 3D.

Maxime Julien, fondateur et chef de la direction de Solid State of Mind

Solid State of Mind construit une intelligence artificielle enfin capable de prospérer dans des environnements réels. Elle offre un apprentissage en quelques coups et une généralisation significative à faible puissance.

Mehdi El Hassani, cofondateur et chef de la direction d' OptDose

OptDose est un logiciel de pharmacothérapie de précision qui aide les médecins et les pharmacien.ne.s en fournissant des recommandations de doses personnalisées pour améliorer la prise en charge des patient.e.s.

Mohamed Derdour, président de EntomoNutris

EntomoNutris Inc. exploite le rôle naturel des insectes à échelle industrielle. Elle adopte une stratégie d'économie circulaire par la valorisation des déchets organiques permettant de produire une farine d'insecte riche en protéine pour l'alimentation animale, la volaille, l'aquaculture et pour l'agriculture biologique.

Nick Martire, cofondateur de Norda Run

Norda Run, inc. est une entreprise de chaussures et de vêtements inspirée par les conditions les plus difficiles du Canada. Elle s'engage à créer des produits de la plus haute performance, tout en laissant l'empreinte la plus légère possible.

Olivier Marcoux, fondateur de Bromont Campervan

Bromont Campervan est une entreprise de location de VR. Basée à Bromont, dans les magnifiques Cantons de l'Est, l'entreprise offre un service de location de VR tout compris 12 mois par année.

Salam Bouhabel, directeur de l'exploitation de Vope Medical

Vope Medical a développé un logiciel piloté par l'IA afin d'optimiser le processus de nettoyage pour la chirurgie mini-invasive.

Simon Diallo-Blais, chef de la direction d' OuiNut

OuiNut sécurise et simplifie la désensibilisation aux allergies alimentaires en offrant la première gamme d'aliments sécuritaires, à dosage incrémental et accessible sans prescription.

Simon Lessard, chef de la direction de LithologIQ

LithologIQ déploie des outils numériques qui permettent à l'industrie minière d'accroître les connaissances minéralogiques de manière rapide, précise et économique. Sa technologie de pointe soutient les sociétés d'exploration et d'exploitation minière dans leur prise de décision quotidienne avec un impact significatif sur les risques économiques, opérationnels et environnementaux.

Sydney Wingender, chef de la direction de Tedy

Tedy est une plateforme d'avantages sociaux entièrement numérique qui permet aux employeurs de renforcer leur image de marque en allouant des fonds au bien-être des employé.e.s. Les employé.e.s ont la liberté et la flexibilité de dépenser pour ce qui leur fait du bien, qu'il s'agisse d'un cours de yoga ou d'un week-end au chalet!

Zack Elorfi, fondateur de Hilo Smart Mirror

Hilo Smart Mirror est spécialisée dans la fabrication de miroirs interactifs personnalisés et le développement de logiciels de réalité augmentée pour essayer des produits en magasin sans avoir à les porter (cheveux, cosmétiques et lunettes).

À propos de C2 Montréal

Fondé en 2012 par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, C2 Montréal est l'événement d'affaires principal au Canada. Véritable terrain de jeu pour l'imagination, C2 Montréal est une expérience immersive de trois jours ayant lieu dans un cadre hautement créatif qui attire plus de 8000 participant.e.s venant de plus de 60 pays et plus de 30 industries. C'est un forum de renommée internationale pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, où un.e participant.e sur cinq connaît une augmentation des occasions d'affaires à travers les milliers de conversations entamées à chaque édition. L'événement est un moyen exceptionnel pour créer et faire croître la valeur de startups, de PME et de grandes entreprises, ce qui se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique chaque année.

