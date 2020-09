MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le monde se trouve soudainement changé et que les entreprises sont plongées au cœur d'une crise planétaire, les solutions créatives sont plus nécessaires que jamais. C'est pourquoi C2 présentera, du 19 au 30 octobre, C2 En ligne - Montréal 2020 , une nouvelle façon de se rassembler, d'apprendre, de s'engager et d'avancer. Avec pour thème la résilience, C2 En ligne transposera en mode numérique les conférences de classe mondiale, les ateliers pratiques, les expériences collaboratives, les prestations artistiques et les activités de réseautage qui ont fait la richesse et la renommée de son événement-phare printanier.

Des conférenciers de classe mondiale

C2 offre avant tout l'occasion d'entendre les voix d'entrepreneurs innovants, de transformateurs sociaux et d'experts de tous horizons, en plus de servir de porte-voix à la prochaine génération d'acteurs de changement. Parmi la gamme d'invités de marque présents à C2 En ligne, on compte notamment l'entrepreneur Gary «GaryVee» Vaynerchuk (États-Unis), l'auteur Malcolm Gladwell (Royaume-Uni) et la championne mondiale d'e-sports Stephanie «missharvery» Harvey (Montréal). Plusieurs autres conférencières et conférenciers seront dévoilés au cours des semaines qui suivent.

Résilience : comment trouver des solutions créatives

Trouver des opportunités dans l'adversité, voilà l'esprit qui guidera les réflexions de C2 En ligne - Montréal 2020. Chaque année, C2 met en œuvre un thème central pour élaborer ses discussions d'affaires, guider ses actions et inspirer ses participants à agir. Cette année, la résilience s'impose naturellement comme notion centrale nécessaire pour faire face à la situation actuelle et devient la force motrice qui guidera la façon dont nous allons réagir ensemble. Tout premier déploiement de notre offre numérique bonifiée, C2 En ligne constitue aussi une façon dynamique de réitérer l'effervescence de Montréal sur l'échiquier mondial de la créativité.

« C2 est né en 2008 en réaction à la crise économique mondiale, et nous nous retrouvons aujourd'hui encore devant une crise planétaire. La nécessité de trouver des solutions créatives et innovantes à des problèmes concrets devient donc plus nécessaire que jamais. C'est pour tenter de faire une différence et d'apporter un changement positif que nous avons décidé de rassembler en ligne les innovateurs d'ici et d'ailleurs », explique Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2.

Une conférence interactive personnalisée

C2 En ligne offre aux participants l'occasion d'approfondir leur apprentissage en suivant cinq parcours de programmation basés sur leurs besoins et intérêts. Selon le choix de chacun, les conférences et activités seront donc articulées autour des thèmes suivants :

Accélérer l'innovation

Explorer la nouvelle normalité

Réimaginer l'économie de l'expérience

(Re)connecter avec votre communauté

Rééquilibrer les pouvoirs

Les détenteurs de laissez-passer pour C2 En ligne - Montréal 2020 pourront participer aux 10 jours d'événement via une nouvelle plateforme et auront notamment accès à :

des heures de contenu inspirant par des conférenciers de premier plan diffusé en direct

des ateliers exclusifs abordant des défis commerciaux actuels animés par des experts de renom

des interactions avec des milliers de participants virtuels

la possibilité de regarder les conférences n'importe où et n'importe quand en utilisant la technologie vidéo sur demande (VOD)

l'accès à la populaire plateforme Braindate , qui a permis à des milliers de participants à C2 de trouver leur âme soeur professionnelle selon leurs intérêts

Un soutien continu

C2 En ligne est la réponse de C2 à l'incertitude engendrée par la pandémie actuelle. Malgré l'adversité des six derniers mois, les participants et entreprises de la communauté d'affaires d'ici et d'ailleurs se sont montrés résilients et flexibles. Le conseil d'administration ainsi que les partenaires de C2 ont également démontré un soutien continu à l'organisation.

« Lors de la création de C2 Montréal après la récession, nous étions tous d'accord pour dire que la relance de Montréal bénéficierait des synergies entre commerce et créativité. Dix ans plus tard, nous devons une fois de plus repousser les frontières et élargir nos horizons. La crise actuelle est ainsi une occasion d'aider à orienter notre ville bien-aimée. Le lancement de C2 En ligne - Montréal 2020 s'inscrit donc dans la réinvention continue de l'organisation et s'ajoute au portfolio d'événements-phares présentés par C2 à Montréal », indique Claudine Blondin Bronfman, présidente du conseil d'administration de C2 Montréal.

C2 tient donc sincèrement à remercier ses collaborateurs pour leur appui et pour la confiance démontrée lors de la création de C2 En ligne - Montréal 2020. C2 remercie particulièrement ses partenaires Sidlee, le Cirque du Soleil, RBC, le Gouvernement du Canada - Développement économique Canada, le Gouvernement du Québec - le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Facebook, IBM, kyu, Rio Tinto et Movin'On Summit.

Pour se procurer des laissez-passer

Nouveauté pour C2 En ligne, il sera possible pour les gens d'avoir accès à certaines des grandes conférences gratuitement via les plateformes sociales de C2. Cet accès facile permettra à un nombre illimité de participants de vivre l'expérience C2. Les participants qui désirent se procurer un accès à la gamme complète d'activités sont invités à visiter le c2montreal.com/fr/inscription/ pour connaître les différentes options de laissez-passer qui s'offrent à eux. Il est également important de noter que les détenteurs de laissez-passer pour l'édition 2020 de C2 Montréal pourront avoir accès gratuitement à toutes les activités de C2 En ligne, en plus d'avoir également accès gratuitement à l'édition 2021 de l'événement.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de dirigeants, d'innovateurs et d'acteurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel - et maintenant en format numérique avec C2 En ligne - C2 Montréal explore les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Nommé «Événement canadien», «Événement commercial» et «Expérience Kick A**» au gala Eventex en 2018 et 2019, ainsi que «Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada» en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100 000 leaders, dont plus de 7500 participants issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

À propos de C2 International

C2 International s'est donné pour mission de rassembler les communautés. Né du constat que les événements d'affaires avaient du mal à entrer dans le 21e siècle, C2 International vise à dynamiser les communautés de manière innovante afin qu'elles connectent entre elles, apprennent, s'engagent et progressent en réunissant des leaders de tous horizons et des organisations avant-gardistes partageant des mentalités et intérêts communs. C2 International a été reconnu comme l'un des principaux instigateurs du phénomène de «festivalisation» des événements d'affaires, et est décrit par le milieu des MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) comme un joueur qui révolutionne l'industrie événementielle. Son événement-phare, C2 Montréal, a remporté le prix «Expérience Kick A**» au gala Eventex pour ses éditions 2018 et 2019, en plus d'avoir été élu «Conférence la plus innovatrice» et «Meilleure conférence au monde» pendant plusieurs années consécutives par BizBash. C2 International met son savoir-faire créatif au service d'entreprises du monde entier, en organisant des événements pour des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. C2 International a produit des événements dans près de 40 villes pour des leaders de classe mondiale tels que Michelin, Microsoft, EY, Google et YPO, pour n'en citer que quelques-uns. En tant que membre du collectif kyu, C2 met à profit son expertise pour faire progresser la société et croître l'économie. Pour en savoir plus, visitez c2international.biz .

