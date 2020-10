Contenu riche, sommités mondiales inspirantes, activités culinaires et performances musicales sont au programme

MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À moins de deux semaines de son lancement, C2 En ligne - Montréal 2020 dévoile un survol de sa programmation qui sera présentée virtuellement du 19 au 30 octobre. En plus d'annoncer de nouveaux conférenciers de renom, l'organisation révèle les détails entourant les ateliers interactifs, les classes de maître et les séances de réseautage collaboratif auxquels le public aura droit. C2 invitera également ses participants à plonger dans les univers musical et culinaire, mais cette fois-ci, au moyen d'activités numériques interactives. Tour d'horizon.

Une nouvelle ronde de conférenciers

C2 est avant tout synonyme de contenu et d'idées qui bousculent les conventions. Au centre de la conférence d'affaires : des experts de pointe qui proposent des façons créatives d'aborder les défis propres à leur industrie. Qu'ils soient entrepreneurs, artistes, militants, experts en mode ou en finances, les intervenants participant à C2 En ligne ont tous en commun d'être des acteurs de changement qui proposent une nouvelle perspective sur le monde de demain. Parmi les conférenciers qui prendront part à C2 En ligne, on ajoute aujourd'hui :

Michael Birkin , président-directeur général, kyu Collective

, président-directeur général, kyu Collective David Carroll , professeur agrégé de design multimédia, Parsons School of Design, The New School

, professeur agrégé de design multimédia, Sharon Chuter , fondatrice et PDG, Uoma Beauty, et fondatrice, Pull Up For Change

, fondatrice et PDG, Uoma Beauty, et fondatrice, Pull Up For Change John Cohn , IBM Fellow, MIT-IBM Watson AI LAB (classe de maître présentée par IBM)

, IBM Fellow, MIT-IBM Watson AI LAB (classe de maître présentée par IBM) Elana Gorbatyuk , cheffe de la stratégie et associée, Sid Lee

, cheffe de la stratégie et associée, Kirstin Hammerberg , vice-présidente mondiale du service de design d'expérience pour les entreprises, Sid Lee

, vice-présidente mondiale du service de design d'expérience pour les entreprises, Kevin Rouff , co-directeur, Studio ThusThat (conférence présentée par Rio Tinto)

, co-directeur, Studio ThusThat (conférence présentée par Rio Tinto) Alain Sylvain , fondateur et PDG, Sylvain Labs

, fondateur et PDG, Kim Thomassin , première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable, CDPQ

, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable, CDPQ Tranna Wintour , humoriste, chanteuse, productrice et autrice

Ces conférenciers s'additionnent à la liste d'intervenants déjà annoncés, dont la cofondatrice de Black Lives Matter Patrisse Cullors (19 octobre); l'auteur Malcolm Gladwell (20 octobre); l'actrice et militante Jane Fonda (22 octobre); la championne mondiale d'e-sports Stéphanie «missharvey» Harvey (23 octobre); l'actrice, animatrice et militante Jameela Jamil (27 octobre); et l'entrepreneur et pionnier du marketing numérique Gary «GaryVee» Vaynerchuk (29 octobre). D'autres sommités mondiales participant à C2 En ligne seront révélées sous peu.

Sunset Sessions : pour vibrer au son de Montréal

Afin de jouer un rôle actif dans la relance économique et de soutenir l'industrie culturelle, C2 lance les Sunsets Sessions, qui célébreront la vibrante scène musicale de la ville et mettront de l'avant les talents d'ici. Les deux Sunset Sessions seront constituées d'une performance en direct de musiciens montréalais suivie d'une conversation approfondie avec des personnalités de l'industrie musicale à propos des défis posés par la crise et des solutions envisageables pour les artistes.

La première Sunset Session, présentée par RBC, aura lieu le 20 octobre à l'Espace C2 au sommet de l'hôtel Fairmont le Queen Elizabeth et mettra en vedette le groupe indie hip-hop / pop Random Recipe . Le groupe prendra ensuite part à une discussion en compagnie de Laurent Saulnier, vice-président de la programmation de l'Équipe Spectra, à propos des défis reliés à une représentation plus inclusive dans l'industrie musicale et des manières d'amener un changement positif par les choix artistiques des créateurs. La seconde session, présentée par la Ville de Montréal, se tiendra le 26 octobre dans les studios de Moment Factory et mettra en vedette la chanteuse et artiste multidisciplinaire KALLITECHNIS . La prestation sera suivie d'une discussion à propos de la nouvelle économie et de la collaboration entre les arts musicaux et la technologie à l'ère de la transformation numérique. Les deux sessions seront animées par Martine St-Victor, stratège en communications, Milagro Atelier de RP.

Défis culinaires pour répondre aux problèmes alimentaires

Nouveauté incontournable pour C2, les Défis culinaires sont une collaboration avec La Tablée des Chefs , présentés par le Prix Charles Bronfman et Facebook. Les Défis demandent aux participants de tester leurs talents culinaires et de créer des plats avec des produits locaux tout en réfléchissant aux problèmes de l'accessibilité et du gaspillage alimentaire ainsi qu'aux solutions pour y remédier. Les deux défis culinaires collaboratifs en ligne mettront en vedette les experts culinaires David Hertz (21 octobre) et John Winter Russell (27 octobre). Les places étant limitées, le public est invité à rester à l'affût lorsque les inscriptions seront ouvertes.

Des ateliers numériques orientés vers la résolution de problèmes

C2 offrira une série d'ateliers numériques dirigés par des experts de premier plan. Les séances pratiques proposeront aux participants de relever leurs manches et, en équipe, de prendre part à des séances de prototypage touchant des défis commerciaux.

Des classes de maître qui piquent la curiosité

Les classes de maître sont des séances virtuelles interactives conçues pour aider les participants à en apprendre davantage sur la vision d'un conférencier, leur permettant de mieux comprendre leur processus créatif et de l'appliquer aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur propre secteur.

Réseauter et apprendre avec Braindate

Les participants pourront trouver l'âme sœur professionnelle en participant à un braindate virtuel lors de C2 En ligne. Propulsée par e180 , la populaire plateforme Braindate aide les participants désireux d'échanger des connaissances à se connecter les uns aux autres, en tête-à-tête ou en petits groupes. Moyen efficace de tirer parti de l'expertise de pairs et d'obtenir un accès direct au génie collectif, les braindates permettent aux participants de partager leur savoir sur un sujet donné, ou d'échanger sur un thème publié par quelqu'un d'autre.

Cap sur l'électrification

Le virage vers une économie plus verte étant au cœur des priorités économiques, C2 En ligne dévoile également la tenue du Forum Québec électrique, présenté par le gouvernement du Québec et Propulsion Québec, le 30 octobre prochain. Présentant une programmation consacrée à l'électrification de l'économie et à la mobilité durable, l'événement, qui se déroulera notamment en présence des ministres Pierre Fitzgibbon, Benoit Charette et Jonatan Julien, abordera plusieurs sujets de premier plan tels que le positionnement du Québec dans la chaîne mondiale de l'électrification, la stratégie de développement de la filière québécoise des batteries et l'avenir de l'écosystème de la mobilité durable. La programmation complète du Forum Québec électrique sera révélée au cours des prochaines semaines.

Pour se procurer des laissez-passer

Les participants qui désirent se procurer un accès à la gamme complète d'activités sont invités à visiter le c2montreal.com/fr/inscription/ pour connaître les options qui s'offrent à eux.

