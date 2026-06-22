C.S.T. Spark inc. nomme Gestion globale d'actifs CIBC comme sous‑conseiller

Nouvelle relation de sous‑conseil qui réaffirme l'engagement de CST Spark envers la croissance, l'expertise canadienne et la création de valeur à long terme pour les familles et les investisseurs à l'échelle du Canada.

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - C.S.T. Spark inc. (« CST Spark »), courtier canadien en fonds communs, annonce aujourd'hui que Gestion globale d'actifs CIBC (« GGA CIBC »), a été nommée sous‑conseiller pour l'ensemble des mandats d'investissement de CST Spark, à compter du 23 juin 2026.

La relation de sous‑conseil marque une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme de CST Spark et confirme son engagement à aider les familles canadiennes à atteindre leurs objectifs d'épargne‑études grâce à une expertise en investissement reconnue et à des solutions de portefeuille innovantes.Aucun changement aux objectifs d'investissement des Portefeuilles d'éducation CST Spark ne résultera de ce changement de conseiller de portefeuille.

CST Spark et GGA CIBC partagent une solide assise canadienne et un engagement commun envers les besoins financiers à long terme des Canadiens. Depuis plus de 65 ans, CST aide les familles à épargner pour les études postsecondaires, tandis que GGA CIBC apporte plus de 50 ans d'expérience en gestion d'actifs.

« Cette annonce reflète la prochaine étape de croissance pour CST Spark et renforce notre engagement à offrir une valeur durable aux familles canadiennes, » a déclaré Peter Lewis, président et chef de la direction de CST. « L'expertise en investissement, l'envergure et la connaissance approfondie des investisseurs canadiens de Gestion globale d'actifs CIBC font d'eux un partenaire idéal alors que nous poursuivons l'expansion de la plateforme et de l'offre produit CST Spark. »

GGA CIBC est un partenaire de confiance pour les investisseurs, les conseillers et les institutions à l'échelle mondiale, avec environ 398 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2026. Forte de 50 ans d'expérience, la société aide ses clients à naviguer dans l'évolution des conditions de marché grâce à des solutions d'investissement innovantes, à la gestion active et à des stratégies disciplinées à long terme.

Sous la direction de la chef des investissements Ela Karahasanoglu, CST Spark continue de se concentrer sur la création de valeur et sur la satisfaction des besoins d'investissement évolutifs des familles canadiennes. Ce partenariat renforce un engagement partagé envers la croissance, l'innovation et l'accès à l'épargne‑études pour un plus grand nombre de familles.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec l'AMF des façons suivantes, visit cst.org/fr/spark.

*Gestion d'actifs CIBC inc., opérant sous la marque Gestion globale d'actifs CIBC (« GGA CIBC »).

À propos de CST Spark inc.

CST Spark, courtier canadien en fonds communs, propose des solutions d'épargne‑études sur mesure pour aider les familles à financer leurs études postsecondaires. Par ses Portefeuilles d'éducation CST Spark, ses représentants en épargne collective dédiés et sa plateforme numérique intuitive, CST Spark offre aux Canadiens des conseils d'investissement personnalisés et des outils flexibles de gestion de compte. Depuis 65 ans, CST aide les familles à préparer l'avenir en rendant les études postsecondaires plus accessibles pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus : cst.org/fr/spark ou suivez CST sur LinkedIn et Instagram.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales, y compris Épargne C.S.T. inc., exercent leurs activités sous la marque principale CST.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC)

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la CIBC est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Fondée en 19721, GGA CIBC propose une large gamme de solutions d'investissement -- fonds communs, FNB, solutions de portefeuille, investissements alternatifs, services de gestion discrétionnaires pour clients fortunés et gestion de portefeuilles institutionnels. GGA CIBC, qui compte des équipes au Canada et aux États‑Unis, dessert des clients de détail, des clients fortunés et des clients institutionnels en Amérique du Nord, ainsi que des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait environ 398 milliards de dollars d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus : cibc.com/gam ou suivez GGA CIBC sur LinkedIn et YouTube.

1Fondée en 1972 sous le nom de TAL Global Asset Management Inc., Gestion globale d'actifs CIBC était à l'origine une société de gestion privée. La CIBC a pris une participation en 1994, puis en a acquis la totalité en 2001. 2Inclut 57 milliards de dollars en valeur notionnelle, 125 milliards de dollars dans CIBC Private Wealth Advisors, Inc. (É.-U.) et 28 milliards de dollars d'actifs sous-conseillés par des tiers. Tous les montants sont en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la CIBC, utilisées sous licence. Gestion globale d'actifs CIBC est un nom de marque sous lequel opère Gestion d'actifs CIBC inc.

SOURCE C.S.T. Spark Inc.

Contact média : Alexa Ciufo, responsable principale des communications, [email protected]