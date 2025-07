TORONTO, le 21 juill. 2025 /CNW/ - C.S.T. Spark Inc. a déposé à nouveau les rapports de la direction sur le rendement du fonds annuel et semestriel (les « RDRF ») ainsi que l'aperçu du fonds pour chacun des Portefeuilles d'éducation CST Spark (les « Fonds »). Le dépôt vise à corriger une erreur accidentelle dans les rendements d'un exercice à l'autre présentés pour chacun des Fonds.

Vous trouverez un résumé des changements apportés aux rendements à l'adresse https://www.cst.org/fr/spark/mrfp-and-fund-facts-information.

La version révisée des RDRF et les nouveaux aperçus du fonds sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web des Fonds CST Spark, à l'adresse www.cst.org/fr/spark.

À propos de CST

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études a pour mission d'améliorer l'accès aux études postsecondaires afin d'encourager la résilience et l'inclusion au pays pour les générations à venir. Depuis plus de 60 ans, CST a aidé près de 700 000 familles canadiennes à donner à leurs enfants les moyens de réussir grâce aux études postsecondaires. En tant que créateur de régimes d'épargne-études au Canada, CST a décerné plus de 3 M$ à des étudiants poursuivant des études postsecondaires par l'entremise de ses programmes de bourses d'études. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cst.org.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales, y compris Épargne C.S.T. inc. et C.S.T. Spark Inc., exercent leurs activités sous la marque principale CST. Les termes « nous » et « notre » désignent CST.

Les Portefeuilles d'éducation CST Spark sont vendus par prospectus uniquement. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les résultats passés ne seront pas nécessairement répétés. Des commissions, des frais de courtage, des frais de gestion et des charges peuvent tous être associés aux investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par tout autre assureur de dépôts gouvernemental.

SOURCE C.S.T. Spark Inc.

Contact Information: CST, Communications Manager, Alexa Ciufo: [email protected]