TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le dimanche peut être un peu angoissant, le mercredi, c'est le milieu de la semaine... La nouvelle journée vedette, c'est le mardi, car dorénavant, chaque mardi est une « Journée des aînés » à La Baie d'Hudson. La Journée des aînés permet aux personnes de 55 ans et plus de profiter de 15 % de rabais additionnel sur leurs achats admissibles en magasin. Le rabais est offert sur les articles à prix ordinaire, de solde et de liquidation.

« Les clients de La Baie d'Hudson sont extrêmement fidèles, et un grand nombre d'entre eux magasinent chez nous à toutes les étapes de leur vie, petites et grandes », a déclaré Jim Noteboom, chef du marketing à La Baie d'Hudson. « En plus des aubaines incroyables et de notre important programme de fidélisation, le programme Primes La Baie d'Hudson, célébrer notre clientèle plus âgée est une autre façon de récompenser les acheteurs. »

L'inscription au programme Primes La Baie d'Hudson est gratuite et elle permet aux membres d'accumuler des points de deux façons. Tout d'abord, ils obtiennent des points sur tous leurs achats en magasin et en ligne. De plus, s'ils détiennent une carte Mastercard La Baie d'Hudson, ils peuvent obtenir le double des points à La Baie d'Hudson, en plus d'accumuler des points et des remises en argent chez presque tous les détaillants. Les membres ont également droit à des offres exclusives lors de certaines promotions. Les points peuvent être échangés en ligne et en magasin. Le rabais de la Journée des aînés est offert aux membres et aux non-membres.

La Journée des aînés a lieu dans tous les magasins La Baie d'Hudson. Des exceptions s'appliquent. Précisions à labaie.com.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter le plus possible de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE la Baie d'Hudson

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Tiffany Bourré, Vice-présidente de division, Communications et relations publiques, [email protected]; Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]