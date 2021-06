C'est parti pour la saison des fraises du Québec! Un début exceptionnellement hâtif pour nos fraises locales

Cet été, les Québécois et Québécoises sont appelés à savourer les fraises et framboises d'ici grâce au slogan : Fraîche-toi l'bec . Une invitation ludique à croquer à pleines dents dans ces petits bonbons de la nature.

Les adeptes de ces petits fruits sont invités à partager leurs photos sur les comptes Facebook et Instagram de Les Fraîches du Québec en utilisant les mots clics officiels, #lesfraichesduquebec et #fraichetoilbec.

La belle saison des fraises et framboises du Québec

Les producteurs et productrices du Québec utilisent plusieurs techniques de production (en serre, sous bâches, en plasticulture, en rangs nattés, sous tunnels et hors-sol) pour assurer une offre de fraises et framboises locales le plus longtemps possible. Pendant l'hiver, nous avons maintenant plusieurs fermes qui offrent de délicieuses fraises de serre puis dès le mois de juin, c'est l'arrivée des fraises de champs du Québec. Du côté des framboises, on les cultive en serre, en champs et également sous des tunnels et dans des pots. Les framboises du Québec seront disponibles dès le mois de juillet. On les attend avec impatience!

Voici le calendrier de la saison des fraises et framboises de champs du Québec :

Juin : arrivée des fraises hâtives > arrivée des fraises d'été > ouverture de l'autocueillette

Juillet : arrivée des framboises > autocueillette dans toutes les régions du Québec

Août : arrivée des fraises et des framboises d'automne

Septembre : fraises et framboises d'automne

Octobre : fraises et framboises d'automne > fin de la saison

Autocueillette et kiosques à la ferme

Les fermes ouvriront leurs kiosques de produits frais sous peu. L'autocueillette devrait débuter aux alentours du 19 au 24 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante dans la région de Québec. Les fermes continueront d'appliquer les mesures préventives recommandées contre la propagation de la COVID-19.

Le répertoire des fermes offrant l'autocueillette ou la vente à la ferme est disponible sur le site lesfraichesduquebec.com.

Les Fraîches du Québec aime les produits laitiers d'ici

Les petits fruits d'ici accompagnent parfaitement les produits laitiers et la plateforme Recettes d'ici vous propose des recettes inspirantes à essayer cet été. Recettes d'ici est une plateforme de recettes délicieuses et colorées dans laquelle vous retrouverez des recettes faites à partir de fraises et framboises et de produits laitiers d'ici.

Choisir des fraises et framboises d'ici, c'est choisir la fraîcheur de nos produits en saison, cultivés par les gens de chez nous.

Bonne saison 2021!

