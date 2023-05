Des saveurs du monde entier, des incontournables pour le gril et plus de 50 nouveautés PC en magasin

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Pour plusieurs, la longue fin de semaine de mai annonce le début de l'été : des journées plus longues, des nuits plus agréables et plus de temps pour être dehors avec la famille et les amis. Pour lancer la saison estivale, le Choix du PrésidentMD présente une nouvelle édition de son journal TrouvaillesMC PCMD, l'un des guides de divertissement estival les plus attendus et les plus appréciés, remplis de tout ce dont vous avez besoin pour passer un été inoubliable.

Avec plus de 50 nouveautés, recettes et idées pour recevoir, le journal Trouvailles PC vous invite à mordre dans l'été en explorant de nouvelles saveurs du monde entier, des incontournables pour le gril et de nouveaux favoris gourmands qui sauront à coup sûr impressionner les invités.

« Nous voulons aider nos consommateurs à tirer le meilleur parti de leur été lorsqu'ils font des grillades, des réceptions en plein air et qu'ils profitent de la belle saison », déclare Heather Fadali, vice-présidente, Marques Loblaw chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous proposons des saveurs du monde entier dans de nombreuses catégories de produits et lançons des nouveautés inédites tout simplement délicieuses. De la Trempette 4 étages Pierogis garnis jusqu'aux Bouchées de crème glacée pâte à biscuits, nous avons une quantité impressionnante de nouveautés à découvrir. »

Voici quelques nouveaux favoris PC pour faire passer vos réceptions estivales au niveau supérieur :

Tarte à la crème Ube Boba PC : La vedette de cette tarte, c'est l'ube, une igname pourpre populaire dans la cuisine philippine. Prenez-en une bouchée et appréciez l'explosion de perles de tapioca en bouche.

Burger wagyu umami PC Collection noire : La magie de ce burger vient de la rencontre du succulent bœuf wagyu marbré et du parfait assaisonnement savoureux de l'umami qui contient de la poudre de champignons shiitake et du fromage.

Pains Ube Pandesal PC : La couleur éclatante provient de l'ube, populaire dans la cuisine philippine. Profondément aimé, le pain pandesal traditionnel se savoure au déjeuner ou comme collation, farci de fromage ou de beurre d'arachide. Il est aussi parfait pour les sandwiches, les burgers et les friandises sucrées.

Trempette 4 étages Pierogis garnis PC : Elle est composée d'une couche de pomme de terre fouettée crémeuse ponctuée de morceaux de bacon, suivie d'une couche d'oignons doux caramélisés, de crème sure acidulée et d'oignons verts.

Kit de guédilles au homard PC : Nos toutes premières guédilles au homard sans cuisson, à décongeler et à servir telles quelles ou grillées. Un délice! Le kit contient du homard sauvage de la côte Est certifié MSC, enrobé d'aïoli citronné.

Bouchées de crème glacée pâte à biscuits vanille et brisures de chocolat PC : La crème glacée à la vanille emballée dans une pâte à biscuits sucrée passe directement de votre congélateur à votre bouche, aucune cuisson requise.

Côtes de dos de porc avec Sauce dorée de la Caroline PC : De délicieuses côtes levées cuites lentement et prêtes à griller, enrobées d'une sauce acidulée faite de graines de moutarde du Canada et de vinaigre de cidre de pomme.

Pour inspirer vos réceptions cet été, passez prendre votre exemplaire de l'édition estivale du journal Trouvailles PC dans les magasins ProvigoMD et MaxiMD ou visitez pc.ca.

