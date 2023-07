STELLARTON, NS, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) et Longo's ont annoncé la fin de l'intégration de leurs deux activités de commerce électronique, Grocery Gateway et Voilà. Ce partenariat permet de combiner la fraîcheur et la qualité des produits de Longo's livrés par Grocery Gateway à la technologie de pointe et à l'expérience de commande en ligne et de livraison d'épicerie de Voilà. La clientèle a maintenant accès à plus de 23 000 produits de Sobeys, Farm Boy et Longo's sur une même plateforme, soit voila.ca ou l'application mobile Voilà.

« Nous avons travaillé avec Voilà pour repenser l'expérience de livraison de nos invités. Les clients pourront maintenant commander les produits Longo's et les produits périssables qu'ils aiment, tout en profitant de la commodité et de la simplicité de Voilà », affirme Deb Craven, chef de la direction de Longo's.

« Voilà offre une expérience incomparable de livraison d'épicerie en ligne à domicile : 99 % des commandes sont exactes et 95 % des livraisons sont effectuées à temps. L'ajout de produits Longo's, y compris de la viande fraîche, de la boulangerie et des aliments préparés, ne fait que renforcer notre offre à nos clients. Voilà livre dorénavant les produits de Sobeys, Farm Boy et Longo's », mentionne Sarah Joyce, vice-présidente principale, commerce électronique chez Empire.

Les commandes de Voilà sont livrées à partir d'un entrepôt automatisé à la fine pointe de la technologie, où des robots aident à assembler les commandes, que l'équipe Voilà livre directement au domicile des clients dans des délais de livraison pratiques d'une heure. La fraîcheur des produits est garantie et les prix sont les mêmes qu'en magasin, sans frais cachés*.

À compter d'aujourd'hui, les clients de la première phase de Grocery Gateway seront redirigés vers la plateforme Voilà pour passer leurs commandes. Pour faciliter la transition, les clients de Longo's, s'ils en font la demande, pourront transférer les renseignements de leur compte, leurs listes d'épicerie et leurs achats antérieurs sur Voilà. Les clients qui détiennent une passe de livraison de Longo's recevront une offre de livraison gratuite de Voilà en guise de bienvenue, et les membres du programme Thank You Rewards de Longo's recevront des points Scène+ équivalents pour faciliter la transition.

Les clients nouveaux et existants peuvent visiter le site voila.ca ou télécharger l'application mobile Voilà dès aujourd'hui pour commencer.

* Pour en savoir plus et connaître les modalités, visitez voila.ca.

