« Nous sommes extrêmement heureux et flattés par la façon dont les Canadiens continuent de choisir la Civic », déclare Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Presque tout le monde a une histoire de Civic à raconter. C'est un véhicule qui s'adresse à une grande variété de styles de vie, qu'il s'agisse de ceux à la recherche d'une première voiture, de familles grandissantes qui cherchent un moyen de transport pour leurs déplacements et l'épicerie, ou de passionnés de personnalisation automobile, la Civic est une voiture sécuritaire, abordable, fiable et amusante à conduire qui répond à de nombreux besoins. Les toutes nouvelles Civic berline et Si 2022 sont construites au Canada, ce dont Honda et nos talentueux associés canadiens œuvrant dans le secteur de la production, sont extrêmement fiers. »

La Civic est le plus ancien modèle automobile de Honda avec plus de 2,25 millions de véhicules vendus au Canada depuis 1973. Divers modèles de la Civic ont été fabriqués aux usines de Honda of Canada Mfg. (HCM) à Alliston, en Ontario, sans interruption depuis 1988, soit plus longtemps que toute autre usine Honda dans le monde qui produit actuellement ce modèle.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .

