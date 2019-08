C'est la plus belle période de l'année : le catalogue IKEA 2020 sera bientôt disponible!

Le lancement le plus convoité cette année est celui de la gamme SYMFONISK, fruit d'une collaboration entre IKEA et Sonos, chef de file de l'expérience sonore. La collection comprend deux haut-parleurs Wi-Fi magnifiquement conçus et abordables, offerts en magasin et en ligne dès le 1 er août.

« Nous sommes ravis de franchir la prochaine étape de notre processus vers la maison intelligente chez IKEA, en poursuivant avec la catégorie sonore, affirme Mathias Karlsson, responsable Ventes, Éclairages et son à IKEA Canada. Grâce à SYMFONISK, nous sommes en mesure de démocratiser le son. Nous avons combiné le domaine d'expertise de IKEA (la conception d'articles d'ameublement de qualité) au domaine d'expertise de Sonos (la production d'un son de haute qualité). Grâce à notre savoir-faire combiné, nous avons créé deux produits de conception magnifique qui produisent également un son de qualité, le tout à prix abordable. »

Le lancement du catalogue de cette année marque également le début d'une nouvelle tradition pour IKEA avec le dévoilement de nos festivals d'ameublement. « Pour nos clients, l'arrivée du catalogue IKEA est le moment le plus exaltant de l'année, indique Kathy Davey, cheffe Communication et design d'intérieur. Au sein de l'environnement actuel où les gens sont de plus en plus à l'aise avec les technologies, les comportements d'achat des clients ne sont plus les mêmes et les magasins traditionnels deviennent plus expérientiels. En tenant compte de cette tendance, nous avons élaboré quatre lancements à grande échelle de même envergure que celui de notre catalogue annuel. Nous soulignerons ces lancements par l'entremise de nos festivals de l'ameublement, lesquels prendront la forme d'activités spéciales organisées pour nos plus fidèles clients, les membres IKEA Family. »

Le premier festival de l'ameublement, dont le thème est Party Maison IKEA, aura lieu le 16 août 2019 dans tous les magasins IKEA au Canada. Chaque magasin invitera ses membres IKEA Family à se joindre à la fête, et à célébrer le lancement de notre catalogue et de la nouvelle collection de haut-parleurs Wi-Fi SYMFONISK. Vous trouverez de plus amples renseignements, y compris les détails de l'inscription à l'activité, à l'adresse IKEAFamily.ca/fr/PartyMaison.

Au fil des ans, IKEA a découvert que la façon dont nos clients interagissent avec le catalogue a évolué. Un nombre croissant d'entre eux choisissent de le consulter sur nos plateformes numériques. Cette année, plutôt que de livrer le catalogue à domicile, nous le mettrons en ligne à l'adresse fr.IKEA.ca/Catalogue. Plus de deux millions d'exemplaires papier seront tout de même disponibles en magasin pour nos clients qui souhaitent obtenir une version imprimée. Dans le cadre des célébrations, votre détaillant organisera un concours à l'échelle nationale ayant pour titre Billet chanceux, qui se déroulera du 7 au 9 août 2019 : 14 Canadiens auront alors la chance de remporter une carte-cadeau IKEA d'une valeur de 5 000 $. Vous trouverez les détails du concours à l'adresse IKEAFamily.ca/fr/BilletChanceux.

AU SUJET DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Complément d'information à fr.IKEA.ca.

