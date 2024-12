C'est la Journée des cadres scolaires : soulignons leur engagement pour la réussite

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - L'engagement des cadres scolaires pour la réussite éducative est sous les projecteurs! En cette Journée des cadres scolaires, le public est invité à s'informer sur les réalisations et les multiples expertises de ces gestionnaires.

Les cadres scolaires travaillent dans 72 centres administratifs de centres de services scolaires et de commissions scolaires, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, les services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires, partout au Québec.

Leurs champs d'expertise sont aussi variés que leurs mandats, notamment : la gestion des constructions et des rénovations d'écoles, du budget et du transport scolaire; l'embauche du personnel; la cybersécurité; la planification de l'évolution de la clientèle; les communications aux parents et au personnel; le soutien pour l'application des lois; la recherche en éducation; la gestion des équipes; l'optimisation des milieux, etc.

Au www.aqcs.ca , le public peut consulter différents outils abordant le rôle des cadres scolaires pour la réussite éducative.

Prix Cadre scolaire émérite

Le 5 décembre 2024, en matinée, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) dévoilera les lauréat•es 2024 de son Prix Cadre scolaire émérite. Cinq distinctions seront attribuées, afin de rendre hommage à des gestionnaires à l'engagement et aux réalisations exceptionnelles. La diffusion sera rendue disponible sur la chaîne YouTube de l'AQCS et un communiqué sera publié pour annoncer les lauréat•es. La liste des finalistes est sur notre site.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 400 membres aux champs d'expertises diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Source : Josée St-Hilaire, coordonnatrice aux communications, AQCS, 418 654-0014, poste 224