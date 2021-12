C'est la Journée des cadres scolaires : célébrons leur engagement pour la réussite éducative

QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) braque aujourd'hui les projecteurs sur l'engagement des gestionnaires du réseau de l'éducation, à l'occasion de la toute première Journée des cadres scolaires.

C'est l'AQCS qui a la fierté de créer cet événement, qui se déroulera la première semaine de décembre, chaque année. En 2021, son thème est des plus évocateurs : « Là pour la réussite ». En effet, l'expertise et le rôle des cadres scolaires sont essentiels pour l'atteinte de la réussite éducative des élèves.

Qui sont les cadres scolaires?

Ces gestionnaires évoluent au cœur des centres administratifs des centres de services scolaires et des commissions scolaires, des centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, des Services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires. Leurs champs d'expertise sont très variés : services éducatifs, transport, organisation scolaire, ressources humaines, financières et matérielles, formation professionnelle et générale des adultes, services aux entreprises, approvisionnement, gestion contractuelle, services administratifs d'établissement, secrétariat général, communications et technologies de l'information.

« Les cadres scolaires ont une visée commune : la réussite éducative. En découvrant leur rôle très concret, on comprend à quel point leur engagement a des impacts sur le quotidien des élèves », explique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Table ronde et balado : « Demain, qui seront nos leaders? »

Pour célébrer cette première Journée des cadres scolaires, l'AQCS a convié ses membres et ses partenaires à une table ronde virtuelle, dès 16 h. Des intervenants d'envergure, soit Mme Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières, Beneva, M. Luc Monty, directeur général, Ville de Québec et M. Jean-François Forgues, directeur exécutif, Faculté des sciences de l'administration, Université Laval, exposeront leur vision des défis des cadres pour les prochaines années. L'enregistrement joindra la série BaladAQCS, des balados sur des thèmes de gestion produits par l'AQCS et disponibles au www.aqcs.ca.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 800 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

