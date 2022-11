C'est déjà bientôt Noël à Montréal ! Édition 2022 du Grand Circuit féérique

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le temps des Fêtes commencera officiellement le 19 novembre 2022 à Montréal ! C'est en effet à cette date que débutera l'édition 2022 du Grand Circuit féérique, avec le lancement du Grand Marché de Noël dans le Quartier des spectacles. Suivra, quelques jours plus tard, l'ouverture des marchés de Noël dans le Sud-Ouest et à Jean-Talon.

En plus de nouveaux décors et installations impressionnants, comme l'extraordinaire Orangerie sur la place des Festivals, la programmation culturelle a été complètement repensée. « Cette édition postpandémique verra la présentation de notre tout nouveau spectacle signature "Noël à Montréal" qui donne véritablement vie au Grand Circuit féérique. Une histoire enchanteresse autour des petits lutins du père Noël sera racontée dans près de 300 représentations 100 % gratuites de théâtre, conte, cirque, danse, musique, etc. qui auront lieu à travers les trois marchés de Noël », a déclaré Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

Comme de tradition, le Grand Circuit féérique offrira l'occasion aux petits et aux grands de découvrir le talent de dizaines d'artisans et producteurs locaux, de rencontrer le père Noël mais aussi de profiter, dans une ambiance illuminée et chaleureuse, du vin chaud, de churros et d'autres gourmandises.

À épingler concernant l'offre gourmande : on compte déjà plus de 1600 participants confirmés à la 6e Montréal Raclette Party qui aura lieu le 25 novembre 2022 au Village de Noël (place du Marché Atwater). Les réservations sont obligatoires pour ce rendez-vous immanquable qui célèbre la délicieuse raclette de la fromagerie québécoise Fritz.

GRAND MARCHÉ DE NOËL DE MONTRÉAL

Quartier des spectacles • Du 19 novembre au 31 décembre 2022

En vedette : des décors fantastiques, dont l'Orangerie et ses Jardins d'Hiver ainsi qu'un fabuleux grand sapin illuminé. Jusqu'au 18 décembre, ouvert, les jeudis et vendredis de 15h à 21h, les samedis de 10h à 21h et les dimanches de 11h à 19h. À partir du 19 décembre, ouvert tous les jours de 13h à 21h, sauf les 25 décembre.

VILLAGE DE NOËL DE MONTRÉAL

Place du Marché Atwater • Du 24 novembre au 18 décembre 2022

En vedette : programmation familiale gratuite au « Royaume des Lutins » avec notamment un ciné-traîneau, des spectacles pour enfants et la présence du Père Noël toutes les fins de semaines. Ouvert le 24 novembre de 16h à 19h, les vendredis de 17h à 22h, les samedis de 11h à 19h et les dimanches de 11h à 17h.

MARCHÉ DE NOËL DE JEAN-TALON

Marché Jean-Talon • Du 26 novembre au 18 décembre 2022

En vedette : des produits du terroir à découvrir dans une quinzaine de chalets, après 2 éditions à succès. Jusqu'au 18 décembre, ouvert les vendredis de 12h à 18h, les samedis de 10h à 18h et les dimanches de 10h à 17h.

Citations

« L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'accueillir le 7e Village de Noël de Montréal à la place du marché Atwater. Nouveaux décors féériques et activités familiales vous y attendent! C'est par ailleurs l'occasion d'encourager nos artisans et commerces locaux qui offrent des produits originaux. J'invite les familles du Sud-Ouest à profiter des activités gratuites telles que le Royaume des lutins et le ciné-traîneau et à se laisser émerveiller par la magie du temps des Fêtes », a souligné Benoît Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal.

« Les Marchés publics de Montréal sont des lieux rassembleurs pour les Montrélais.e.s qui planifient leur temps des Fêtes. Encore une fois cette année, nous sommes heureux de nous associer à La Lutinerie et de faire partie du Grand Circuit féérique de Montréal avec le Marché de Noël du Marché Jean-Talon et le Village de Noël du Marché Atwater. Les visiteurs pourront profiter de l'offre gourmande des marchés et faire de nouvelles trouvailles locales grâce aux artisan.e.s présent.e.s », a exprimé Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal.

« Le Grand circuit féérique et son marché de Noël illumineront le cœur du centre-ville. Nous sommes très fiers de soutenir, cette année encore, cet événement incontournable de la saison hivernale. J'invite l'ensemble de la population à venir célébrer la magie du temps des Fêtes dans le quartier des spectacles. C'est l'occasion parfaite de vivre pleinement notre nordicité au grand air et de soutenir des artisans et des producteurs d'ici », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans le Sud-Ouest. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest). La Lutinerie est aussi derrière les nouvelles Guinguettes dont plusieurs éditions ont eu lieu durant les étés 2021 et 2022 au travers de la métropole.

