TORONTO, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Dites bonjour à un sourire plus éclatant! helloMD, la marque de soins personnels qui se consacre à ajouter une touche de magie au quotidien, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau dentifrice au Canada, le dentifrice super méga blanchiment helloMD, qui contient l'ingrédient de beauté favori, la vitamine C, pour un éclat que vous remarquerez.

Dentifrice blanchissant à la vitamine C hello (Groupe CNW/hello Products Canada)

En exploitant le pouvoir de la vitamine C (phosphate d'ascorbyle de sodium) pour neutraliser les taches, helloMD a mis au point un dentifrice qui améliore les soins buccodentaires quotidiens en plus de blanchir les dents. La formule incroyable blanchit les dents en éliminant 94 % des taches de surface en trois semaines, lorsque le dentifrice est utilisé deux fois par jour. Ajoutez-le à votre routine pour obtenir des dents jusqu'à deux teintes plus blanches en six semaines, à raison de deux utilisations quotidiennes. Cette formule aide également à prévenir les caries et à rafraîchir l'haleine.

De plus, la délicieuse saveur de menthe poivrée du dentifrice procure une explosion de fraîcheur dans votre bouche, pour un coup de pouce magique en début de journée! Et devinez quoi? Il est sans peroxyde, sans parabène, sans gluten, sans édulcorants artificiels et sans dioxyde de titane.

« Nous sommes très heureux de lancer au Canada l'un des premiers dentifrices blanchissants à base de vitamine C, affirme Salma Kaddouri, responsable de la communication marketing intégrée à Colgate Canada. Le dentifrice super méga blanchiment helloMD change la donne en apportant aux soins buccodentaires la magie de cet ingrédient de beauté déjà très populaire. Nous sommes convaincus que la formule unique et l'arôme revigorant de menthe poivrée feront de ce produit un élément apprécié de la routine quotidienne de tous, améliorant ainsi l'expérience du blanchiment des dents. »

Le dentifrice est maintenant vendu en ligne et en magasin auprès des principaux détaillants, y compris Walmart, Pharmaprix et Amazon.ca, avec un PDSF de 8,97 $ pour un tube de 82 ml.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.helloproducts.ca et suivez helloMD sur les médias sociaux @helloproducts.

* Lorsqu'utilisé deux fois par jour.

À propos de helloMD

Dites bonjour aux soins personnels friendlyMC qui sont faits à partir d'ingrédients efficaces judicieusement choisis et qui proposent des concepts qui vous feront sourire. Les produits hello sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine mondiale et sont végétaliens, non testés sur les animaux et exempts de colorants, d'édulcorants et d'arômes artificiels, de parabènes, de microbilles et de triclosane. Le contraire serait loin d'être amical. Apprenez-en plus et souriez plus en visitant le site hello-products.ca.

À propos de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive est une entreprise innovante, bienveillante et en pleine croissance qui réinvente un avenir plus sain pour les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète. Axés sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie, nous vendons ses produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, Elta, Filorga, Irish Spring, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. Nous sommes reconnus pour notre leadership et notre innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être des collectivités, notamment pour nos réalisations en matière de réduction des déchets plastiques, de promotion de la recyclabilité, d'économie d'eau, de conservation des ressources naturelles et d'amélioration de la santé buccodentaire des enfants au moyen du programme À sourire éclatant, avenir brillant, de Colgate, qui a touché environ 1,7 milliard d'enfants et leurs familles depuis 1991. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités mondiales de Colgate et sur la façon dont nous construisons un avenir auquel on peut sourire, consultez le site www.colgatepalmolive.ca.

