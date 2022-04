C-18 : une excellente nouvelle pour les médias d'information, estime la FNCC-CSN

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN), qui représente la vaste majorité des employé-es des médias d'information francophones au Canada, se réjouit du dépôt du projet de loi C-18 par le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, aujourd'hui. Alors que la fédération a multiplié les appels à l'aide au cours des dernières années, quant aux impacts bien réels que représente l'appropriation croissante des revenus publicitaires et des contenus journalistiques par les géants du Web, la FNCC-CSN estime que le projet de loi présenté ce matin propose les meilleurs outils législatifs disponibles pour contraindre les GAFAM à rémunérer correctement les contenus journalistiques qui abreuvent leurs plateformes.

« Quand un projet de loi répond en grande partie aux objectifs que les syndicats du secteur de l'information s'étaient fixés, il faut le reconnaître et s'en réjouir ! », avance d'emblée la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. « L'objectif de ce projet de loi était d'imposer un partage plus équitable des revenus publicitaires en forçant les géants du Web à négocier des ententes avec les entreprises journalistiques. En ce sens, sous réserve d'une analyse plus approfondie, nous croyons que les mécanismes contenus dans le projet de loi sauront remplir cet objectif. »

La FNCC-CSN salue en particulier le fait que le gouvernement ait restreint la durée de la période de négociation (au cours de laquelle les géants du Web auront à s'entendre avec les entreprises) et qu'il ait prévu le recours à un mécanisme d'arbitrage en cas d'échec des négociations.

« À la CSN, on s'y connaît : négocier sans rapport de force ou sans obligation de résultat, ça donne rarement des résultats positifs. Il est donc important de maintenir cette possibilité de recourir à l'arbitrage, particulièrement dans cet écosystème particulier où le rapport de force entre les médias canadiens et les multinationales du numérique est complètement déséquilibré », souligne Annick Charette.

Avec l'ensemble des syndicats qu'elle regroupe, la FNCC-CSN entend prendre part activement aux travaux parlementaires entourant l'étude du projet de loi C-18.

« Les premières victimes de la chute brutale des revenus publicitaires subie par les médias d'information, ce sont les journalistes et l'ensemble des employé-es des entreprises journalistiques que nous représentons, rappelle la présidente de la FNCC-CSN. Ils ont subi les fermetures de journaux, les mises à pied massives et une panoplie de contraintes liées à une diminution des ressources financières. Une fois adoptée, cette loi devra répondre aux préoccupations exprimées depuis plusieurs années par ces travailleuses et ces travailleurs. » La FNCC-CSN aura à cœur de suivre ces ententes et de s'assurer que les nouveaux revenus ainsi générés se répercutent positivement sur le plan des conditions de travail et de pratique professionnelle des travailleurs et des travailleuses de l'information.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

