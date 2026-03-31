L'une des marques de soins de la peau dont la croissance est la plus rapide au monde célèbre son expansion canadienne avec le lancement du nouveau masque facial Bio Collagen Radiance

TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - La marque mondiale de soins de la peau BYOMA, pionnière des soins axés sur la barrière cutanée et chef de file de l'éducation sur la barrière cutanée, a été officiellement lancée aujourd'hui chez Sephora Canada, marquant une étape importante dans l'expansion mondiale continue de la marque.

Lancées dans 140 magasins à l'échelle nationale et en ligne chez Sephora, ses formulations cliniquement éprouvées qui stimulent la barrière cutanée sont encore plus accessibles aux consommateurs canadiens à l'échelle nationale.

Masque facial Bio Collagen Radiance de BYOMA (Groupe CNW/BYOMA)

Coïncidant avec le lancement dans le secteur de la vente au détail, BYOMA présente sa dernière innovation révolutionnaire, le masque facial Bio-Collagen Radiance (25 $ CA), un masque pelable liquide-en-film, conçu pour offrir une hydratation instantanée cliniquement éprouvée, un éclat visiblement radieux et une barrière cutanée renforcée en seulement 20 minutes.

Cofondée en 2022 par les entrepreneurs en beauté Marc Elrick et Rob Brittain, BYOMA a été créée pour répondre à une préoccupation croissante en matière de soins de la peau : les peaux surtraitées et surexfoliées. En combinant la science de la barrière cutanée à des ingrédients actifs éprouvés cliniquement, la marque fournit des formulations testées par les dermatologues conçues pour stimuler, construire, équilibrer et illuminer la peau tout en soutenant la santé de la barrière cutanée à long terme, redéfinissant ainsi l'avenir des soins de la barrière cutanée.

Basée sur le principe selon lequel une meilleure peau commence par une barrière plus forte, chaque formule BYOMA comprend le complexe tricéramide exclusif de la marque ou des ingrédients actifs ciblés pour renforcer les défenses naturelles de la peau tout en offrant des résultats visibles. La marque a rapidement pris de l'élan à l'échelle mondiale grâce à son approche scientifique, à son éducation transparente sur les ingrédients et à son prix abordable.

Aujourd'hui, la communauté mondiale de BYOMA compte plus de deux millions de membres, soutenus par plus de 109 essais cliniques et 130 000 mesures cutanées menées dans le cadre d'études cliniques et d'analyses cutanées axées sur l'IA.

Lancé en même temps que les débuts de BYOMA chez Sephora Canada, le masque facial Bio-Collagen Radiance transforme la façon dont les consommateurs utilisent le masque haute performance avec une formule liquide-à-film cliniquement éprouvée pour procurer une peau de verre en seulement 20 minutes.

Alimenté par le biocollagène biomimétique et le complexe tricéramide de BYOMA, le traitement avancé commence comme un gel rose rafraîchissant avant de se transformer en un film transparent et perméable à l'air qui retient les ingrédients actifs tout en permettant à la peau de rester confortable et souple pendant son action.

Cliniquement éprouvé pour offrir une hydratation toute la journée avec une seule utilisation, le masque aide à renforcer la barrière cutanée jusqu'à 36 % tout en améliorant visiblement l'éclat, la fluidité et l'élasticité.

Le lancement chez Sephora Canada représente une étape importante dans la mission de BYOMA, qui consiste à démocratiser et à démystifier la beauté en permettant aux consommateurs de faire des choix judicieux et éclairés par l'entremise des détaillants de produits de beauté de premier plan.

« Depuis le premier jour, BYOMA se concentre sur la santé de la barrière cutanée et les résultats fondés sur des données probantes, » a déclaré Marc Elrick, fondateur et chef de la direction de BYOMA. « Les consommateurs ont été encouragés à rechercher des solutions rapides qui nuisent souvent à la barrière cutanée. Notre objectif a toujours été de simplifier les soins de la peau et de résoudre les problèmes réels grâce à de véritables données scientifiques. »

En tant que l'une des marques de soins de la peau dont la croissance est la plus rapide au monde, BYOMA s'est bâti une réputation de simplification des routines tout en offrant des résultats de haute performance. Avec son lancement chez Sephora Canada, la marque élargit sa présence dans le secteur de la vente au détail et présente sa philosophie axée sur la barrière cutanée à encore plus de consommateurs canadiens à la recherche de soins de la peau efficaces et testés par des dermatologues.

Le système de soins de la peau BYOMA est conçu en quatre étapes essentielles qui fonctionnent ensemble pour maintenir une barrière cutanée saine :

Étape 1 : Nettoyage

Étape 2 : Tonification

Étape 3 : Traitement

Étape 4 : Hydratation

Étape 5 : Protection

Parmi les principaux produits offerts par Sephora Canada, mentionnons la crème gel hydratante (22 $ CA), un succès de vente mondial viral d'une unité toutes les six secondes, et la poudre de toner lacté (19 $ CA), actuellement le toner lacté le plus utilisé aux États-Unis.

BYOMA sera lancé le 1er avril 2026 en ligne et dans les magasins de Sephora Canada partout au pays. Le masque facial Bio-Collagen Radiance sera disponible exclusivement chez Sephora Canada dans le cadre de l'assortiment de lancement.

SOURCE BYOMA

Personne-ressource pour les médias : Cierra LoGrasso, [email protected]