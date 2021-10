La campagne met en lumière tout l'impact qu'ont les Clubs BGC sur la vie des jeunes

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - En collaboration avec l'agence torontoise ROUND, BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) lance aujourd'hui sa plus récente campagne, qui illustre toute la confiance que 200 000 enfants et ados développent chaque année dans les Clubs BGC de tout le pays. Développée en français et en anglais, Bye. Bye. Obstacles. est la première campagne que nous lançons à l'échelle du pays depuis le dévoilement de notre nouvelle identité de marque.

Visionnez la vidéo ici

Un visuel est également disponible pour les médias

Tous les enfants et les adolescents sont confrontés à des obstacles. Grâce à des programmes transformateurs, à des services sur-mesure, et à des relations bienveillantes, les Clubs BGC aident les jeunes à comprendre ces obstacles et à les surmonter.

« Pendant une presque toute mon enfance et mon adolescence, mon Club BGC était comme ma deuxième maison et il m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui », explique Savannah Lapensee, Jeune leader de l'année de BGC Canada et membre du BGC Cornwall/SDG. « La campagne reflète à merveille le sentiment qu'on développe quand on fréquente un Club BGC ; le sentiment qu'on peut tout accomplir ! Mon Club m'a ouvert tellement de portes, et toutes les opportunités qu'il m'a offertes m'ont permis de me rendre où je suis aujourd'hui! », ajoute Savannah.

Les Clubs BGC donnent également aux jeunes une plateforme pour partager leurs histoires personnelles. Bye. Bye. Obstacles. met en vedette des jeunes des Clubs, qui ont aussi créé la trame sonore avec l'aide de l'école de musique MJMS et qui, par leurs témoignages, ont inspiré les différentes illustrations qui apparaissent dans la vidéo.

« Les jeunes que vous voyez dans la vidéo ne sont pas des comédiens. Ce que vous voyez vraiment, c'est toute la confiance que ces jeunes ont acquise avec l'aide de leur Club BGC », explique Marlene Deboisbriand, vice-présidente des services aux membres et programmes de BGC Canada. « Par notre travail, nous éliminons les obstacles et créons des possibilités pour tous les enfants et les adolescents. C'est notre raison d'être, qui est également reflétée dans notre nouvelle identité de marque, qui se veut beaucoup plus inclusive. »

Étant des organismes communautaires vers lesquels les familles se tournent lorsqu'elles ont besoin d'aide et auxquels elles font confiance, les Clubs BGC continuent de soutenir les jeunes et les familles, en personne et de façon virtuelle, en éliminant les obstacles qui se dressent devant eux et en leur donnant accès à des possibilités:

En 2020, les Clubs BGC de tout le pays ont offert 6,1 millions de collations et repas sains, et ont accentué leurs efforts en matière d'aide alimentaire

Au plus fort de la pandémie, le personnel des Clubs a animé plus de 75 000 heures de programmation virtuelle de haute qualité

Les Clubs BGC offrent des programmes essentiels de préparation à l'emploi en plus d'embaucher directement des milliers de jeunes

BGC Canada a pris des mesures importantes pour intégrer davantage les pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion (ÉDI), et de lutte contre le racisme dans sa culture organisationnelle et ses programmes. Nous avons notamment développé une boîte à outils et mis sur pied un comité consultatif sur la lutte contre le racisme, un comité de vérité et de réconciliation et un guide d'activation, une formation sur l'ÉDI pour le personnel de nos Clubs et notre équipe nationale, des microsubventions pour des projets de lutte contre le racisme dirigés par des jeunes, et plus encore.

Et ça marche! Les jeunes qui fréquentent un Club BGC ont moins de difficulté à l'école, sont davantage investis dans leur apprentissage, évitent les comportements qui mettent leur santé à risque, et ont moins de démêlés avec la justice.

Notre cri de ralliement? Mettons les chances de leur côté. Visitez bgccan.com/fr/bye-bye-obstacles pour en savoir plus.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 736 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

SOURCE BGC Canada

Renseignements: Béatrice Savoie-Frenette, BGC Canada, [email protected], 905-477-7272, poste 2248