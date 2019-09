Bunzl Canada ouvre un nouveau centre de distribution à Vaudreuil-Dorion

Le chef de file national en matière de distribution poursuit ses investissements pour l'expansion de ses activités au Québec

BURLINGTON, ON, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre de distribution de pointe à Vaudreuil-Dorion, au Québec. Des investissements précédents de la part de l'entreprise ont inclus l'acquisition des sociétés de fournitures de produits d'hygiène Emballages Maska et Plus II Sanitation, qui sont désormais exploitées sous la bannière de R3 Redistribution.

« Le marché du Québec revêt une grande importance stratégique pour Bunzl, a expliqué John Howlett, président de Bunzl Canada. Nous poursuivons nos investissements afin de faire croître nos activités de distribution en gros à l'échelle de la province. Et ce magnifique nouveau centre en est un bon exemple. Il va nous permettre d'améliorer notre offre de produits et les outils que nous proposons à nos clients, tout en améliorant leur expérience de service. »

Bunzl Canada exploite plusieurs centres au Québec, notamment à Montréal, à Québec, à Boucherville et à Lachine, sans compter un centre de vente et de service à la clientèle à Saint-Hyacinthe.

« Nous sommes engagés à offrir à nos clients l'accès à des personnes-ressources locales et aguerries qui fourniront un service personnalisé et un soutien dévoué; voilà pourquoi notre présence au Québec est si vitale, a souligné M. Howlett. En la combinant à une sélection exhaustive de catégories de produits et à un réseau de distribution fiable à la grandeur du pays, nous pouvons jouer un rôle unique et crucial dans la réussite commerciale de nos clients. »

Bunzl Canada fournit à une multitude d'entreprises canadiennes un grand choix d'emballages alimentaires et d'emballages de produits de consommation, de produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que de produits industriels et de sécurité. L'entreprise continue d'investir dans de nouveaux équipements, dans la formation et dans les technologies afin d'améliorer la sécurité de ses employés et de leurs lieux de travail. Cette année, elle a mené un certain nombre de campagnes de recrutement dans le but de combler les besoins en effectifs de ses activités au Québec. Citée à deux reprises comme étant l'une des meilleures villes au pays où fonder une famille, Vaudreuil-Dorion a été choisie en raison de son emplacement privilégié par rapport aux grands axes routiers et pour la qualité de son environnement de travail et de vie.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Bunzl Canada, veuillez visiter le site Web de l'entreprise : www.bunzlcanada.ca.

Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

