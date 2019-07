Bunzl Canada lance un projet pilote de véhicule fonctionnant au gaz naturel afin de réduire son empreinte écologique

« Cette nouvelle technologie devrait réduire les émissions de 25 pour cent, et ce, tout en améliorant la consommation de carburant globale », a déclaré Tim McKinnon, directeur des opérations. « Grâce à nos postes de ravitaillement conçus pour les camions à travers l'Ontario, nous pourrons maintenant exploiter ces véhicules sur le corridor routier de la 401 de Windsor à Montréal. Il s'agit d'une excellente occasion qui s'offre à nous pour réduire notre empreinte écologique sur certaines de nos voies de transport terrestres les plus achalandées. »

Le gaz naturel comprimé (GNC) est utilisé pour le transport depuis 1939. On compte actuellement plus de 1 100 véhicules au GNC qui sillonnent les routes de l'Ontario et de l'Est du Canada, et plus de 50 000 aux É.-U.

« Nous sommes confiants que ce projet pilote de camion de transport au GNC de Bunzl Canada démontrera pourquoi des camions au GNC plus propres et plus abordables constituent le choix tout indiqué dans le monde concurrentiel du transport », a déclaré Scott Dodd, directeur du développement des affaires chez Enbridge Gas. « Outre les économies de coûts à long terme et les réductions des émissions par rapport au diesel, il y a aussi d'autres avantages avérés, dont un camion plus silencieux et plus propre pour les employés et pour les clients. »

Le développement durable est une priorité clé pour Bunzl Canada, et ce, tant pour l'exploitation que l'approvisionnement en produits. « Il ne s'agit que d'une initiative hautement prioritaire parmi tant d'autres visant à réduire l'empreinte écologique de notre compagnie et à aider nos clients à en faire autant », a déclaré le président de la société, John Howlett. « Nous continuons aussi à nous approvisionner dans une large gamme de produits de rechange préférables du point de vue environnementale et établissons des partenariats créatifs avec des chefs de file de l'innovation qui travaillent sur diverses technologies de recyclage. »

Les plastiques réutilisables occupent une place prépondérante dans l'offre de nouveaux produits d'emballage alimentaire de Bunzl, tout comme les plus récentes nouveautés dans les matériaux d'emballage compostables.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) offre des produits et équipements d'entretien et d'hygiène, des emballages pour les secteurs alimentaire et du détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer au quotidien leurs activités de façon optimale. La compagnie permet à ses clients de bénéficier d'un approvisionnement à l'échelle mondiale, de produits novateurs à l'échelle nationale jumelés à un service de proximité et à une solide expertise dans une variété de catégories de produits. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est à St-Louis, dans l'État du Missouri, est la plus importante division de Bunzl plc, un groupe de distribution et de sous-traitance international situé à Londres. Forte de ses 100 centres de distribution et plus à travers les É.-U., le Canada, le Mexique et les Caraïbes, Bunzl offre un large éventail de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à bien d'autres utilisateurs.

