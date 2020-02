Bunzl Canada fournit des désinfectants électrostatiques pour sauvegarder l'hygiène à la BFC de Trenton

« Notre soutien aux clients dans le maintien d'installations saines et productives se concentre sur la fourniture des bons produits, la technologie de pointe et les meilleurs procédés de nettoyage, de sanitation et de désinfection », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Nous sommes fiers d'assister l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans ses efforts pour maintenir les niveaux les plus élevés de nettoyage et d'hygiène. »

L'entreprise a fourni les produits de nettoyage nécessaires de toute urgence et a prêté une unité de désinfection électrostatique Clorox® Total 360® pour utilisation à la BFC de Trenton, où les Canadiens revenant de Chine sont reçus et hébergés pendant leur quarantaine. Le système Total 360, dont Bunzl est pionnier au Canada, utilise une électrode pour appliquer une charge négative à la solution qui est ensuite pulvériser en fines gouttelettes permettant aux particules électriquement chargées d'enrober uniformément l'avant, l'arrière et les côtés des surfaces, désinfectant ainsi même les endroits les plus difficile d'accès.

L'aide de Bunzl durant les vols de rapatriement de l'opération coronavirus à Trenton était inestimable, selon l'équipe des opérations à l 'ASFC. La livraison rapide sur place des masques supplémentaires de protection, des liquides désinfectants et lingettes, et le prêt de l'applicateur électrostatique pour assister durant la phase de nettoyage des équipements a permis à l'équipe de se concentrer sur l'exécution avec succès de leur mandat de service et de protection.

Bunzl Canada offre un large éventail de produits, outils et équipements de nettoyage et d'hygiène ainsi qu'une gamme complète d'équipements de protection individuelle de la tête aux pieds tels que des gants, des masques, des lunettes de protection, etc. L'entreprise soutient ses produits leaders de l'industrie avec de la formation et l'éducation aux établissements de soins de santé, aux lieux à fort trafic, aux établissements d'enseignement et aux autres installations commerciales et institutionnelles à travers le pays.

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons d'aider nos clients à améliorer l'efficacité de leur programme de nettoyage, protéger la santé de leurs employés et protéger l'environnement » a déclaré Margo Hunnisett, V P du marketing et des communications de Bunzl Canada. « Nous sommes ravis d'avoir été en mesure d'aider l'ASFC dans le travail vital qu'elle accomplit. »

Pour plus d'informations, veuillez visiter bunzlcanada.ca/contact-us.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. ( bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC ( bunzldistribution.com ), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

SOURCE Bunzl Canada

Renseignements: Demandes des médias : Margo Hunnisett, Vice-présidente, Marketing et communications, Direct: (289) 266-1209, Cellulaire: (905) 630-3749, Courriel: [email protected]

Liens connexes

http://www.bunzldistribution.com