Bunzl Canada contribue à la production alimentaire pour les communautés d'Edmonton à longueur d'année

Un chef de file de la distribution commandite une serre à énergie solaire à la fine pointe de la technologie pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

EDMONTON, AB, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Bunzl Canada est fière d'annoncer sa commandite d'une serre communautaire à énergie solaire à l'Alberta Avenue Community League (AACL) à Edmonton. Cette initiative à la fine pointe de la technologie permettra à la collectivité d'avoir accès à des produits frais cultivés localement toute l'année.

Bunzl Canada commandite une serre à l’échelle communautaire alimentée à l’énergie solaire à l’Alberta Avenue Community League (AACL) à Edmonton. (Groupe CNW/Bunzl Canada)

Le projet novateur a été lancé par Exceed Solar d'Edmonton, une entreprise en démarrage locale fondée sur la passion pour l'environnement et un engagement à avoir un impact significatif sur la planète en faisant la promotion des énergies de rechange et des modes de vie durables. La nouvelle serre sera dotée d'une technologie de pointe, y compris un système d'énergie solaire de 1,2 kW, une pompe de chauffage et de refroidissement sans conduits et un système de surveillance environnementale basé sur l'Internet des objets (IdO).

« Nous sommes très heureux de nous associer à Exceed Solar et à l'AACL dans le cadre de ce projet novateur », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente du marketing et des communications chez Bunzl au Canada. « Nous croyons que l'accès aux aliments, en particulier aux fruits et légumes frais, est essentiel pour bâtir des collectivités fortes et durables. Nous sommes déterminés à appuyer les initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et nous espérons que cette nouvelle serre servira de modèle pour d'autres collectivités. »

Bunzl Canada fournit aux entreprises canadiennes des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité à plus de 45 000 entreprises canadiennes. L'entreprise appuie les banques alimentaires locales partout au pays et contribue aux programmes de nutrition scolaires.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de Bunzl pour réaliser ce projet emballant dans notre collectivité », a déclaré la gestionnaire des installations d'AACL, Karen Mykietka. « La serre nous fournira non seulement des fruits et légumes frais, mais elle sera aussi une ressource éducative précieuse pour nos membres. Nous avons hâte de voir les effets positifs qu'il aura sur notre collectivité. »

L'AACL offrira des ressources éducatives et des ateliers qui permettront aux membres de la collectivité d'en apprendre davantage sur les pratiques agricoles durables et sur la façon de bien entretenir les plantes dans la serre.

Selon Elliott Putters, fondateur et chef de la direction de Exceed Solar, la construction de la serre devrait commencer au cours des prochaines semaines et celle-ci devrait être pleinement opérationnelle d'ici le printemps 2023. « Nous sommes très heureux de constater l'impact positif de cette initiative sur notre collectivité locale, grâce à nos partenaires, Bunzl Canada et l'AACL. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. fournit des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC, dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

