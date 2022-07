Le 12 juillet, Bunzl Canada, ses fournisseurs et ses clients se sont réunis au Greystone Golf Club à Milton, en Ontario, pour profiter d'une journée de golf, d'activités, de nourriture, de prix et, surtout, pour recueillir des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants. Depuis la création du tournoi de golf, Bunzl Canada et ses partisans ont recueilli plus de 1,6 million de dollars pour financer le travail révolutionnaire effectué à l'hôpital SickKids pour combattre ces conditions neurochirurgicales pédiatriques qui mettent la vie en danger. Cette semaine, ils ont dépassé la somme de 100 000 $ de dons en un seul événement.

Au cours de la dernière décennie, l'équipe de recherche de l'hôpital SickKids de Toronto, dirigée par le

Dr James Rutka, a concentré ses efforts sur la découverte de procédés moins intrusifs pour traiter les enfants atteints de tumeurs cérébrales. Ces dernières années, le Dr Rutka et son équipe ont mis au point une procédure utilisant des ultrasons focalisés guidée par imagerie par résonance magnétique (MRgFUS) qui réduit le taux de complications médicales associées au traitement des tumeurs cérébrales chez l'enfant, augmente le temps de récupération et améliore considérablement la qualité de vie des patients.

« Nous avons encore beaucoup de questions sans réponse en ce qui concerne le diagnostic, la gestion et le traitement des enfants atteints de tumeurs cérébrales ... nous espérons que cela conduira à un meilleur pronostic pour ces enfants », a déclaré le Dr Rutka. « Nous sommes maintenant en mesure d'utiliser la stratégie de la thérapie ciblée pour permettre aux enfants de vivre beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps que jamais auparavant. » Vidéo: Le Dr Rutka explique comment la MRgFUS est utilisée pour combattre les tumeurs cérébrales chez les enfants.

La technologie MRgFUS peut contourner la barrière hémato-encéphalique et cibler directement le tronc cérébral, atteignant ainsi des tumeurs agressives comme le médulloblastome, le type de tumeur cérébrale cancéreuse le plus courant chez les enfants. Le Dr Rutka et son équipe espèrent lancer un essai clinique de ce traitement transformateur dans les six prochains mois.

« Le Groupe Bunzl a soutenu nos recherches de manière phénoménale au cours des 20 dernières années et plus », a déclaré le Dr Rutka. « Ils nous ont permis de poursuivre nos objectifs de recherche, nos rêves de recherche - et nous avons très bien réussi à faire avancer les choses en termes de meilleurs traitements pour les enfants atteints de tumeurs cérébrales. »

« Je ne saurais trop remercier nos fournisseurs partenaires et nos clients pour leur participation continue et leurs généreuses contributions », a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. « Nous sommes honorés de soutenir le Dr Rutka et son équipe dévouée à l'hôpital SickKids alors qu'ils continuent à développer des traitements pour aider les enfants à vaincre cette maladie dévastatrice. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages pour les produits alimentaires et la vente au détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L'entreprise offre à ses clients les avantages d'un approvisionnement à l'échelle mondiale, de l'innovation en matière de produits et d'une envergure nationale, combinés à un service local attentif et à une expertise approfondie des catégories.

Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est situé à St. Louis, Mo, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes, Bunzl fournit une vaste gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et autres utilisateurs.

SOURCE Bunzl Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Margo Hunnisett, Vice President, Marketing & Communications, Bunzl Canada Inc., [email protected], (905) 630-3749