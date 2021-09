L'événement, qui a eu lieu cette année le 21 septembre au Greystone Golf Club de Milton, en Ontario, a attiré des clients, des fournisseurs et des employés de Bunzl Canada; il a permis de recueillir plus de 1 575 000 $ depuis sa création. Bien que l'événement n'ait pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la pandémie de COVID-19, Bunzl Canada a organisé un tournoi de la Coupe Ryder, plus modeste, et amassé 25 000 $.

L'événement de cette année s'est déroulé un peu différemment, comme les protocoles de santé et de sécurité requis ont été mis en place pour que la sécurité des golfeurs soit assurée. Ainsi, des heures de départ étaient fixées, plutôt que l'on procède avec des départs simultanés. Le nombre de golfeurs était limité, le port du masque était obligatoire pour les espaces intérieurs, et des lingettes désinfectantes et du désinfectant pour les mains étaient mis à la disposition des participants dans chaque voiturette. Rien de tout cela n'a sapé le moral des troupes : toutes les personnes présentes étaient non seulement fières d'appuyer cette cause importante, mais elles étaient aussi ravies de pouvoir participer à nouveau à cet événement annuel tant attendu.

Dirigé par le Dr James Rutka, le Centre de recherche sur les tumeurs cérébrales Arthur et Sonia Labatt de l'hôpital pour enfants de Toronto a réalisé des percées intéressantes dans le traitement de cette maladie dévastatrice. Des essais cliniques pour une nouvelle stratégie de traitement sont en cours, faisant appel aux ultrasons concentrés guidés par résonance magnétique (MRgFUS). Cette technologie permet l'administration d'agents thérapeutiques à travers la barrière hématoencéphalique, ciblant des zones précises du gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG) et augmentant la puissance et la précision du traitement. L'équipe du Dr Rutka est la première à l'utiliser pour permettre aux agents thérapeutiques de pénétrer la barrière hématoencéphalique chez les enfants atteints de ce type de tumeur très agressive.

« Le tournoi annuel de Bunzl a offert un soutien incroyable à nos recherches, a déclaré le Dr Rutka. Le financement nous a permis de réaliser des études pilotes, d'acheter de l'équipement ultramoderne et de devenir des chefs de file mondiaux dans la recherche novatrice et de pointe sur les tumeurs cérébrales chez les enfants. Merci au groupe Bunzl d'organiser ce tournoi, année après année. Rien ne saurait remplacer le financement que nous avons reçu, et nous sommes fiers de pouvoir dire que l'avenir s'annonce prometteur pour les enfants atteints de tumeurs cérébrales. »

« Je tiens à remercier nos clients et tous nos fournisseurs partenaires pour leur généreuse contribution ayant permis au tournoi de cette année d'être un succès, a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. Nous sommes très fiers de soutenir le travail incroyable accompli par l'équipe du Dr Rutka. Elle met au point de meilleurs traitements qui prolongent la vie de ses jeunes patients et donnent à leur famille de l'espoir quant à l'avenir. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

