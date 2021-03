MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le logiciel de gestion immobilière Building Stack a conclu un partenariat avec Locketgo afin de simplifier l'intégration des deux entreprises technologiques. Cette collaboration stratégique vise à développer l'offre de service de Building Stack tout en permettant au service de casiers libre-service d'élargir sa clientèle.

En installant la solution de Locketgo, les propriétaires d'immeubles peuvent offrir à leurs locataires résidentiels et commerciaux un moyen sécuritaire de recevoir des colis sans contact. Le service est un excellent complément pour Building Stack, dont l'objectif est de simplifier la vie des propriétaires et des locataires partout au pays.

« Nous travaillons constamment sur de nouvelles fonctionnalités grâce auxquelles nous gardons notre place parmi les leaders de l'industrie », affirme Jonathan Margel, cofondateur et PDG de Building Stack. « Si une entreprise d'avant-garde comme Locketgo peut nous aider à offrir une valeur ajoutée à nos clients, tout le monde en ressort gagnant. »

La fondatrice et PDG de Locketgo, Gabrielle La Rue, est également d'avis que la collaboration sera bénéfique pour les deux entreprises. « Nous croyons que ce partenariat fera monter en flèche notre expansion sur le marché québécois. L'équipe de Building Stack et nous partageons la même vision de ce que devrait être une expérience résident mémorable, et c'est pourquoi nous faisons équipe pour la bâtir et améliorer le quotidien des résidents. »

Dès le mois d'avril, les utilisateurs de Building Stack pourront synchroniser les informations de leur compte avec Locketgo. Une intégration plus poussée entre les deux plateformes sera disponible plus tard dans l'année.

À propos de Building Stack

Building Stack est un logiciel tout-en-un conçu pour les gestionnaires immobiliers canadiens de la nouvelle génération. Grâce à nos solutions intuitives, les gestionnaires de propriétés peuvent centraliser leurs opérations, accepter des paiements de loyer en ligne, automatiser la publication d'annonces, gérer les demandes de travail et plus encore, de façon à se concentrer sur l'essentiel : la satisfaction des locataires. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos produits.

À propos de Locketgo

Locketgo construit le plus grand réseau de casiers intelligents simple d'utilisation au Canada. Notre mission est d'optimiser les coûts opérationnels de la livraison du dernier kilomètre et de l'espace de stockage personnel temporaire. Locketgo est votre espace, n'importe où. Cliquez ici pour en savoir plus sur nous et sur l'avenir de la gestion des colis.

