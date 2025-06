Build Canada dévoile ses plans pour accroître et stimuler la prospérité nationale

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Build Canada, l'initiative menée par des bénévoles qui a catalysé une vague d'idées de technologies et de politiques civiques favorables à la croissance lors des élections fédérales de 2025, a annoncé aujourd'hui sa prochaine phase: un effort d'action civique à l'échelle nationale, piloté par l'IA, qui connecte, équipe et amplifie les Canadiens de haut niveau désireux de stimuler la croissance.

Lancée au début de 2025 par un petit groupe bénévole d'entrepreneurs et d'experts en politique, Build Canada s'est rapidement imposée comme une voix unique dans la conversation nationale. Pendant les élections, la plateforme a publié plus de 30 mémos politiques émanant des principaux bâtisseurs du Canada; elle a construit des outils alimentés par l'IA pour suivre les promesses électorales, visualiser les dépenses fédérales et mesurer les progrès du gouvernement fédéral en temps réel; et elle a commandé un important sondage d'opinion pour mieux comprendre les attitudes des Canadiens à l'égard de la croissance et de l'innovation.

En tant que mouvement national utilisant des outils modernes, l'objectif de Build Canada est d'inciter davantage de bâtisseurs à s'engager dans l'action civique et de faire du Canada le pays le plus prospère au monde: le meilleur endroit pour bâtir une entreprise, une carrière, une vie.

"L'avenir du Canada ne sera pas écrit à Ottawa, il sera construit par les gens qui se lèvent et le créent", a déclaré Lucy Hargreaves, cofondatrice et nouvellement nommée chef de la direction. "Build Canada transformera l'énergie individuelle en action : projets open source, boîtes à outils d'IA, hackathons et chapitres locaux qui font de la prospérité un projet partagé à l'échelle nationale."

Build Canada va maintenant amplifier cet impact, en s'appuyant sur l'engagement civique piloté par l'IA aux niveaux municipal, provincial et fédéral, notamment :

Faire en sorte que les projets de Build Canada soient des logiciels libres, afin que davantage de personnes puissent y contribuer.

Partager les manuels et les outils afin d'étendre les projets à tous les niveaux de gouvernement.

Amplifier les idées audacieuses et favorables à la croissance des constructeurs.

Développer la communauté et le réseau Build Canada.

"Au cours des six derniers mois, Build Canada a prouvé qu'une poignée de bénévoles déterminés peut faire avancer le programme national", a ajouté Daniel Debow, cofondateur de Build Canada et nouveau président du conseil d'administration. "Maintenant, nous ouvrons les portes pour que des milliers de personnes puissent construire, remixer et mettre à l'échelle ces victoires.

Le Canada a besoin de plus qu'un changement progressif. Il a besoin d'ambition. Grâce à des idées audacieuses, des outils modernes et un réseau croissant de bâtisseurs, ce mouvement vise à libérer tout le potentiel du Canada.

Prêt à contribuer à la construction d'un Canada plus prospère? Inscrivez-vous en moins de 30 secondes à www.buildcanada.com pour recevoir le bulletin hebdomadaire et participer directement à des projets qui sont déjà en cours d'expédition.

À propos de Build Canada

Bâtir le Canada est un mouvement civique non partisan qui connecte, équipe et amplifie les bâtisseurs de haut niveau - fondateurs, créateurs, innovateurs - qui croient que le Canada peut et doit être le pays le plus prospère de la planète. En tirant parti de l'IA, d'outils à code source ouvert et d'un réseau national, Build Canada aide les Canadiens motivés à s'impliquer et à construire l'avenir qu'ils souhaitent. Pour en savoir plus, consultez le site www.buildcanada.com.

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour en savoir plus, visitez le site www.buildcanada.com ou contactez [email protected].

SOURCE Build Canada

Contact médias : Melody Kuo, [email protected], +1 (437) 455-4315