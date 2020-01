Budweiser Canada et Uber se réunissent pour aider les Canadiens à rentrer à la maison en toute sécurité avec une publicité emblématique pour le Super Bowl LIV

Ensemble, les deux marques invitent les Canadiens à choisir une façon intelligente de rentrer chez eux.



TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Après 20 ans, Budweiser Canada revient avec sa publicité emblématique « Whassup » pour le Super Bowl LIV, exclusivement au Canada. Pour la toute première fois à l'échelle nationale, la marque a fait équipe avec Uber afin d'utiliser le plus grand moment publicitaire de l'année, le Super Bowl LIV, pour marquer le coup et offrir aux Canadiens une façon alternative de rentrer chez eux après le grand match.

« Nous sommes très heureux de revenir 20 ans plus tard avec une version plus moderne de 'Whassup', tout en envoyant le message vital qu'il faut prendre la décision intelligente de ne pas conduire avec les facultés affaiblies », a affirmé Mike D'Agostini, directeur du marketing, Budweiser Canada. « Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire de premier plan comme Uber et fiers de saisir l'occasion d'utiliser une plateforme aussi importante pour inciter les canadiens à choisir une façon plus intelligente de rentrer à la maison. ».

La recréation de « Whassup » a été inspirée par le fait que dans un monde avec autant de technologies intelligentes, il y a des gens qui prennent toujours la mauvaise décision de conduire avec les facultés affaiblies. Dans l'annonce actualisée, on voit des appareils intelligents qui prononcent le mot emblématique et, ce faisant, transmettent l'important message de la nécessité de faire un choix plus intelligent pour se déplacer le soir du match.

« Uber s'engage à contribuer à l'élimination de la conduite avec les facultés affaiblies. Nous encourageons les Canadiens à faire des choix responsables afin d'aider à assurer la sécurité de chacun sur la route », a affirmé Lindsay Liptok, directrice du marketing, Uber. « Nous sommes très heureux de travailler avec Budweiser Canada pour permettre de trouver facilement une façon intelligente de rentrer à la maison et aider à prévenir les risques et les dangers de la conduite sous influence. »

Le jour du match, l'annonce se terminera avec un code promotionnel Uber unique disponible seulement le dimanche du Super Bowl, aidant les Canadiens à partager l'engagement de Budweiser et d'Uber en choisissant une façon plus intelligente de rentrer à la maison. Appliquez le code avant de commander une course en appuyant « Portefeuille » ou « Paiement » dans le menu en haut à gauche dans l'app Uber. Par la suite, faites défiler jusqu'à « Promotions », sélectionnez « Ajouter un code promotionnel » pour saisir le code et appuyez sur « Appliquer ».

La publicité « Whassup », qui sera diffusée lors du Super Bowl LIV le 2 février, peut être visionnée avant le match via le lien ci-dessous : https://youtu.be/NAwCWOtR39M

À propos de Budweiser

Budweiser a largement fait ses preuves en matière de promotion de la consommation responsable et la sécurité routière au Canada. Les récents exemples incluent le programme Budweiser Good Sport, dans le cadre duquel Budweiser s'associe à des équipes sportives majeures partout au pays pour promouvoir la consommation responsable et l'utilisation de conducteurs désignés lors d'événements sportifs; et le défi Tackle Impossible Road Safety, une initiative qui permet aux jeunes adultes d'aider à élaborer des solutions qui répondent à la problématique de l'alcool au volant. Budweiser est une marque de la société Labatt, dont les initiatives visant à assurer un comportement responsable au Canada remontent à près de quarante ans, souvent en partenariat avec d'autres. En septembre 2015, Labatt s'est jointe à l'industrie via l'initiative « Partenaires pour des communautés plus sécuritaires » pour promouvoir les conducteurs désignés. Labatt fait partie d'Anheuser-Busch InBev, le seul brasseur dans le monde ayant des objectifs mondiaux de consommation responsable.

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Cofondateur et entrepreneur canadien, Garrett Camp a lancé Uber en 2009 pour résoudre un problème simple : comment avoir accès à un transport en appuyant sur un bouton? Après plus de 15 milliards de déplacements, nous créons des produits permettant de rapprocher les Canadiens d'où ils veulent être. En changeant la façon dont les gens, la nourriture et les choses se déplacent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

