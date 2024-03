Budget Québec 2024 : L'industrie de l'aluminium appelée à maintenir sa trajectoire pour décarboner l'Amérique

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - L'industrie québécoise de l'aluminium reçoit très favorablement la reconnaissance soutenue de son secteur jugé comme prioritaire par le Gouvernement du Québec.

« L'appui gouvernemental soutenu envers la filière aluminium en cette période de restriction budgétaire témoigne de l'importance de notre secteur pour l'électrification de l'Amérique du Nord. Matériau critique jouant un rôle significatif dans la production d'énergie renouvelable, sa transmission et aussi pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques, notre aluminium produit au Québec est la plus importante source de métal primaire à faible empreinte carbone couramment utilisé en Amérique du Nord. »

Alors que nos blocs économiques alliés, les États-Unis et l'Europe, sont à reconfigurer leurs chaînes d'approvisionnement en fonction de valeurs partagées, de sécurité nationale et logistique, l'aluminium listé matériau critique là-bas, comme ici au Canada et au Québec, est produit ici même au Québec de façon responsable et à faible empreinte carbone. Dans un contexte de décarbonation accélérée, de tensions internationales et de réindustrialisation, l'aluminium québécois est une carte maîtresse pour notre économie.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

Fondée en 1990, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) représente les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale du Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Exploitant neuf usines au Canada, dont huit au Québec, ils emploient plus de 9 000 travailleurs et produisent plus de 80 % du métal primaire d'Amérique du Nord, générant 12 milliards de dollars d'exportations, principalement vers les États-Unis. L'AAC et ses membres participent activement au développement des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité et de production responsable à faible émission de CO 2 . Pour plus d'informations, consultez le site aluminium.ca ou X @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Renseignements: Source : Jean Simard, 514-288-4842 poste 225