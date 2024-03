BUDGET PROVINCIAL : DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS LE SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - En réaction au budget provincial déposé hier par le ministre des Finances, Éric Girard, les syndicats d'artistes se réjouissent, malgré le contexte de restriction budgétaire, des différentes initiatives et investissements destinés au secteur de l'audiovisuel. Nous saluons la volonté du gouvernement de réviser les modèles et mécanismes de financement de l'industrie et sommes heureux que nos demandes aient été entendues. Nous remercions le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour son engagement soutenu envers les artistes et artisans et sa réelle volonté de promouvoir la culture d'ici. Nous lui réitérons notre entière collaboration et nous poursuivrons nos représentations afin d'assurer la défense des droits et des intérêts de nos membres.

« La culture québécoise est le joyau de notre identité collective. Il faut assurer sa pérennité qui passe entre autres par une saine distribution des fonds publics qui descendent jusqu'aux artistes. Nous sommes heureux que des sommes soient destinées à la mise en place d'un chantier de révision du modèle de financement et attendons impatiemment l'annonce du ministre de la Culture et des Communications en ce sens. Il est primordial de garantir des conditions de travail équitables qui respectent les ententes collectives et une juste rémunération pour tous les artistes, plus particulièrement dans le cadre de financement public », souligne Tania Kontoyanni, présidente de l'UDA.

« Le gouvernement du Québec vient de poser des gestes importants afin de favoriser le développement de la production audiovisuelle. Non seulement le récent budget améliorera le financement de la production québécoise, mais il assurera aussi un meilleur positionnement de notre industrie sur l'échiquier mondial. Nous croyons que ces gestes contribueront à l'amélioration des conditions socio-économiques de nos membres, et qu'ils favoriseront également la création de nouveaux emplois dans notre industrie », conclut Christian Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE.

« Nous voyons d'un bon œil les investissements prévus pour soutenir les entreprises et les artistes musicaux, notamment à l'ère numérique où la compétition internationale est féroce. Cependant, nous appelons à une attention continue sur la protection des droits des musiciens et à la promotion d'un écosystème musical dynamique au Québec. Les politiques qui en découleront doivent favoriser la création et l'interprétation musicales et protéger les droits des musiciennes et des musiciens. Il faut se donner les moyens de promouvoir la musique vivante et la chanson francophone et d'assurer la découvrabilité de nos artistes », précise Luc Fortin, président de la GMMQ.

« La vitalité culturelle du Québec est façonnée par nos auteurs, de réels créateurs qui font vivre nos émissions et écrivent des histoires pour nos écrans ou la radio. Ce budget reconnaît l'importance de l'industrie audiovisuelle québécoise, mais il est aussi essentiel de conserver une attention particulière à la valorisation du travail de nos artistes dans un environnement numérique en constante évolution », ajoute Chantale Cadieux, présidente de la SARTEC.

« Nous saluons les initiatives du budget 2024 qui visent à renforcer notre industrie audiovisuelle, notamment avec le soutien à Télé-Québec. Nous insistons sur l'importance de soutenir la diversité des voix créatives et d'adapter nos modèles de financement pour assurer la pérennité de la réalisation au Québec », indique Gabriel Pelletier, président de l'ARRQ.

« La bonification des différents crédits d'impôt aura un impact positif sur les productions télévisuelles et cinématographiques, et par le fait même, sur les emplois de nos membres. Cela donnera un nouveau souffle à la création et la production de contenu d'ici et permettra au Québec de redevenir une destination privilégiée pour les productions étrangères, et nous permettra de rayonner à l'international », précise Michèle Laliberté, présidente par intérim de la Guilde des réalisateurs.

SOURCE Union des artistes

