Budget provincial 2021-2022 - Opération relance : un premier pas pour la jeunesse dans un sentier dépourvu de vert

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse se réjouit de la place faite aux jeunes dans le budget du Québec 2021-2022. L'organisation, qui milite depuis plus de 20 ans pour l'équité intergénérationnelle, félicite le gouvernement pour ses investissements prévus d'ici 2024-2025 qui bénéficieront aux jeunes du marché du travail, tels que :

50,9 millions de dollars pour assurer un financement stable des carrefours jeunesse-emploi;

31,4 millions de dollars en 2022-2023 pour soutenir les jeunes qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation dans leur intégration au marché du travail;

14,1 millions de dollars pour bonifier le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail.

Inclure les jeunes : un défi professionnel et social

Force Jeunesse applaudit la présence de mesures visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Néanmoins, l'organisation encourage le gouvernement à entamer une réflexion de fond sur les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes issus de la diversité sur le marché du travail.

La pandémie a également fait ressortir un enjeu de société qui touche particulièrement les 18-35 ans : la santé mentale. En ce sens, l'augmentation des investissements en santé mentale est une mesure prometteuse, mais Force Jeunesse s'inquiète de l'accessibilité à ces services, notamment pour les personnes sur le marché du travail.

Environnement : grand oublié du budget

Force Jeunesse déplore que l'enjeu environnemental soit délaissé cette année malgré l'importance qui lui était accordée dans le budget l'an dernier. Soulignons que l'environnement demeure une priorité pour notre génération qui subira les contrecoups de notre inaction.

Financement de la santé : il vaut mieux prévenir que guérir

Force Jeunesse salue les investissements du gouvernement en santé parmi les mesures annoncées pour la relance économique post-pandémie, mais s'inquiète de l'absence de réflexion sur le financement à long terme du système de santé du Québec. Les dépenses de santé représentent 43 % du budget total du Québec, et ce, excluant les mesures de soutien liées à la crise sanitaire. Sans vision précise de la gestion à long terme des dépenses de santé, il est évident qu'il sera excessivement difficile de maintenir la couverture actuelle de l'assurance maladie pour l'ensemble des générations, tout en préservant des finances publiques saines.

Nous appuyons la demande du gouvernement provincial d'augmenter à 35 % les transferts fédéraux en santé, mais réitérons, tel que présenté dans notre recherche , que ce n'est pas la seule solution pour assurer la pérennité du système de soins. Dès lors, il est primordial qu'une réflexion nationale sur le financement de la santé à long terme soit entamée dès maintenant.

Fonds des générations : se donner une marge de manœuvre

Force Jeunesse se réjouit que le gouvernement prolonge de deux ans l'atteinte à l'équilibre budgétaire. C'est d'ailleurs l'une des recommandations qui émane de notre recherche menée en janvier dernier pour actualiser notre position sur l'utilisation du Fonds.

L'organisation ainsi que la majorité des experts consultés auraient préféré que le versement pour l'année 2021-2022 soit suspendu, à titre temporaire et exceptionnel, dans l'optique de favoriser l'équité intergénérationnelle. Cela dit, Force Jeunesse est heureuse que le gouvernement se donne une marge de manœuvre pour répondre aux besoins actuels sans limiter les opportunités des générations futures.

Citation

« Il faut que la relance reflète les priorités des jeunes : qu'elle soit durable, inclusive et équitable pour l'ensemble des générations. Nous nous réjouissons des mesures budgétaires annoncées pour les jeunes, qui ont particulièrement été touchés au niveau des conditions de travail et de la santé mentale. Par contre, l'environnement s'illustre par son absence, au même titre qu'une stratégie concrète pour assurer la pérennité du système de santé. Il est important que la facture de la pandémie ne soit pas uniquement refilée aux prochaines générations. »

- Simon Telles, président de Force Jeunesse.

