Budget participatif 2025-2026 de LaSalle - Pour un milieu de vie à l'image de vos aspirations

LASALLE, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de LaSalle est heureux de lancer la quatrième édition de son budget participatif local. Cette démarche est un processus qui attribue un pouvoir décisionnel à la population sur la façon de dépenser une partie du budget municipal. Une somme de 200 000 $ sera consacrée à la réalisation de projets soumis par et pour la population laSalloise. De cette enveloppe, une somme de 50 000 $ provient du Comité de transition écologique de LaSalle (CTÉL) et servira à financer un ou des projets touchant cette thématique.

« En soumettant des idées et en participant aux différentes étapes du processus, chaque citoyenne et chaque citoyen contribue à façonner un arrondissement à son image : un milieu de vie accueillant, inclusif et dynamique, où il fait bon vivre ensemble. Notre souhait est que les projets réalisés renforcent le sentiment d'appartenance et la fierté de faire partie d'une communauté vivante et engagée. » a déclaré la mairesse de l'arrondissement, Nancy Blanchet.

Sous le thème « Un milieu de vie à l'image de vos aspirations » le processus de budget participatif vise à :

Initier la population à la vie démocratique municipale;

Impliquer les citoyen(ne)s dans l'amélioration de leur milieu de vie en faisant appel à leur expertise et à leur créativité;

Favoriser la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance au milieu de vie. Une attention particulière sera accordée à la participation des jeunes et des personnes issues de l'immigration.

Les étapes du budget participatif

5 au 30 novembre 2025 : Collecte des idées et ateliers d'idéation.

Collecte des idées et ateliers d'idéation. Décembre 2025 et janvier 2026 : Tri préliminaire et analyse de recevabilité des idées déposées.

Tri préliminaire et analyse de recevabilité des idées déposées. Février 2026 : Phase projets : atelier de priorisation des idées et de développement de projets.

Phase projets : atelier de priorisation des idées et de développement de projets. Février et avril 2026 : Analyse de faisabilité technique, réglementaire et financière des projets et atelier de bonification des projets.

Analyse de faisabilité technique, réglementaire et financière des projets et atelier de bonification des projets. Mai et juin 2026 : Dévoilement des projets soumis au vote et période de vote.

Dévoilement des projets soumis au vote et période de vote. Juillet 2026 : Résolution du conseil d'arrondissement énonçant publiquement les projets à réaliser.

Résolution du conseil d'arrondissement énonçant publiquement les projets à réaliser. 2027-2028 : La mise en œuvre des projets par l'arrondissement et le suivi de leur réalisation se déroulera sur une période de deux ans.

Comité de développement de projets

L'arrondissement de LaSalle invite ses citoyen(ne)s à s'impliquer dans le Comité de développement de projets, un espace collaboratif visant à transformer les idées soumises par la population en projets concrets. Les membres de ce comité participeront à deux ateliers : un premier visant à prioriser les idées soumises par la population et un deuxième pour développer les idées en projets. Indiquez votre intérêt dès maintenant dans le formulaire de dépôt d'idées.

Pour plus de détails : montreal.ca/actualites/budget-participatif-2025-2026-de-lasalle-votre-opinion-compte-100380

SOURCE Arrondissement de LaSalle (Ville de Montréal)