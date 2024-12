Ancien hôtel de ville de LaSalle situé au 13, avenue Strathyre Démolition imprévue

LASALLE, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Une situation imprévue et hors de notre contrôle a malheureusement provoqué une instabilité du sol entraînant l'effondrement de deux côtés de la fondation du bâtiment historique, situé au 13, avenue Strathyre.

Dans les circonstances, afin de préserver l'intégrité de la structure du deuxième bâtiment et par mesure de sécurité, l'équipe d'experts entourant le projet de réfection a recommandé la démolition d'urgence d'une partie de l'immeuble.

« Les membres du conseil d'arrondissement et moi sommes profondément attristés par cette issue dramatique. Ce bâtiment chargé d'histoire et d'émotions pour notre communauté était en pleine restauration et réhabilitation pour lui redonner vie. Nous partageons votre déception et votre tristesse face à cette perte et nous continuerons de travailler pour honorer la mémoire de cet édifice et envisager les prochaines étapes avec le plus grand respect pour son héritage. », a déclaré la mairesse de l'arrondissement, Nancy Blanchet.

Les prochaines étapes

Pour le moment, les travaux de réfection se poursuivent jusqu'au 19 décembre 2024, selon l'échéancier initial prévu avant la pause des Fêtes, dans le but d'assurer la préservation du bâtiment restant et la sécurité du chantier. Toutes les parties prenantes du projet devront se rencontrer rapidement pour évaluer la situation et s'entendre sur les prochaines étapes.

L'arrondissement tiendra informé les citoyen(ne)s de l'état et de l'évolution du projet.

Un bâtiment riche en histoire

Aussi appelé Maison Brunning, le 13, avenue Strathyre fut d'abord l'hôtel de ville de LaSalle de 1914 à 1983. Il a ensuite accueilli les Pionniers du téléphone d'Amérique (groupe de retraités de Northern Telecom) et finalement la Société historique Cavelier-de-LaSalle.

SOURCE Arrondissement de LaSalle (Ville de Montréal)

