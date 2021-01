Budget participatif 2021 de LaSalle - Pour un milieu de vie à l'image de vos aspirations

LASALLE, QC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de LaSalle est heureux de lancer son premier budget participatif. Cette démarche est un processus qui attribue un pouvoir décisionnel à la population sur la façon de dépenser une partie du budget municipal. En 2021, une somme de 150 000 $ sera consacrée à la réalisation de projets soumis par et pour les citoyens de LaSalle.

« Magnifique outil d'initiation à la vie démocratique de la collectivité, le budget participatif permet de faire émerger des projets proposés par les LaSalloises et les LaSallois et de les faire aboutir. LaSalle continuera d'évoluer et de s'embellir grâce au budget participatif », a déclaré la mairesse de l'arrondissement, Manon Barbe.

Sous le thème « Un milieu de vie à l'image de vos aspirations » le processus de budget participatif vise à :

Initier la population à la vie démocratique municipale;

Impliquer les citoyens dans l'amélioration de leur milieu de vie en faisant appel à leur expertise et à leur créativité;

Favoriser la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance au milieu de vie.

Les étapes du budget participatif

Du 25 janvier au 15 mars 2021 : Collecte des idées et ateliers d'idéation.

Collecte des idées et ateliers d'idéation. Du 15 mars au 15 avril 2021 : Tri préliminaire, analyse de recevabilité des idées déposées et bonification des projets.

Du 15 avril au 31 mai 2021 : Analyse de faisabilité technique, réglementaire et financière des projets.

Analyse de faisabilité technique, réglementaire et financière des projets. En juin 2021 : Dévoilement des projets soumis au vote (conseil d'arrondissement du 7 juin) et période de vote.

Le 12 juillet 2021 : Résolution du conseil d'arrondissement énonçant publiquement les projets à réaliser.

De 2021 à 2023 : La mise en œuvre des projets par l'arrondissement et le suivi de leur réalisation se déroulera sur une période de deux ans.

Comité de pilotage

Afin d'offrir une démarche adaptée à la réalité de LaSalle, un comité de pilotage composé d'élu(e)s, de représentants d'organismes communautaires, de citoyens et de fonctionnaires a été formé afin de définir le processus du budget participatif. L'arrondissement est accompagné par le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) pour réaliser le processus.

L'arrondissement de LaSalle propose un processus adapté au contexte de crise sanitaire de la COVID-19, afin de respecter les directives de la santé publique et en particulier les règles de distanciation physique.

Tous les détails sur : realisonsmtl.ca/bplasalle

