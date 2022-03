Budget Girard : Préparons-nous à une hausse de l'itinérance au Québec

MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Tout porte à croire que dans les années à venir, nous assisterons à une hausse de l'itinérance au Québec. Pour prévenir et réduire efficacement l'itinérance, il faut à tout prix agir sur la pauvreté, l'accessibilité à des logements sociaux avec soutien communautaire et le financement adéquat du milieu communautaire. Le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec estime que le budget Girard ne donne pas de leviers suffisants pour y arriver.

Absence de logement social

Le RSIQ, à l'instar du FRAPRU, décrie l'absence de financement pour de nouvelles unités de logement social du programme AccèsLogis. Le budget prévoit seulement les unités déjà annoncées confirmant l'abandon du programme. Nous sommes très loin des 10 000 nouvelles unités nécessaires et demandées. En plus, de ne pas reconnaître la crise du logement, le gouvernement se désengage vis-à-vis le logement social et effectue un virage vers la privatisation de celui-ci : scénario catastrophique pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

Aucune mesure structurante pour augmenter le revenu

La pauvreté est aussi un des facteurs sociaux majeurs qui génèrent de l'itinérance au Québec. Le présent budget n'offre aucune mesure structurante pour lutter contre les impacts sur les revenus des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être causé par l'inflation et la pandémie. Le RSIQ se questionne quant au gaspillage de 3,2 milliards pour le crédit d'impôt de 500$ et de l'occasion manquée de s'attaquer structurellement à la pauvreté et aux inégalités socioéconomiques. Un crédit d'impôt ne se rendra pas ou très peu aux personnes en situation d'itinérance.

Financement insuffisant des organismes communautaires

La présence d'une section entière qui vise à reconnaitre l'apport et renforcer l'action du milieu communautaire est un premier pas vers la reconnaissance qu'à cruellement manqué le milieu dans les 2 dernières années. Les besoins des organismes communautaires sont actuellement documentés à la hauteur de 460 millions de dollars supplémentaires par année. Le budget Girard rehausse ce financement de seulement 117,2 M de dollars pour 2022-2023 ce qui ne répondra qu'à un quart des besoins identifiés. Ces montants ne permettront pas d'atténuer l'énorme pression qu'a engendrée la pandémie sur les groupes communautaires en itinérance, l'épuisement des équipes de travail et encore moins les besoins supplémentaires qui émergeront dans un avenir rapproché.

Pour prévenir et réduire l'itinérance le gouvernement doit prendre ses responsabilités et :

Assurer la poursuite du programme AccèsLogis en finançant une nouvelle programmation qui inclut du soutien communautaire et 10 000 logements sociaux par année;

Mettre en place des mesures structurantes de lutte contre la pauvreté, entre autres poursuivre le rehaussement du financement pour les prestations destinées aux personnes en situation de pauvreté;

S'engager davantage dans le chemin de la reconnaissance et combler rapidement le déficit restant de 342,8 millions pour le financement des organismes communautaires en 2022-2023.

SOURCE Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ)

Renseignements: Boromir Vallée Dore, Coordonnateur RSIQ, 581 849 8951, [email protected]