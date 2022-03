TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - Trois experts de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) sont disponibles pour parler des incidences du budget fédéral 2022, qui sera déposé le jeudi 7 avril, sur les familles, les entreprises et l'économie canadiennes.

Bruce Ball, vice-président, Fiscalité, peut expliquer les mesures que la profession comptable souhaiterait voir dans le budget au chapitre du système fiscal.

Gord Beal, vice-président, Recherche, orientation et soutien, peut se prononcer sur la transition du Canada vers une économie carboneutre.

David-Alexandre Brassard, économiste en chef, peut exposer une analyse globale de l'ensemble de l'économie et des mesures dont dispose le gouvernement pour façonner, et réaliser, une reprise postpandémie solide.

Ces experts sont prêts à présenter leurs commentaires et analyses dès maintenant ainsi que le jour du dépôt du budget et dans les jours qui suivront. Ils peuvent accorder des entrevues au téléphone ou sur une plateforme Internet comme Zoom ou Teams.

CPA Canada a présenté au Comité permanent des finances de la Chambre des communes un mémoire prébudgétaire avec des recommandations. Le comité parlementaire a appuyé certaines de ces recommandations dans son rapport prébudgétaire, où figure notamment le passage suivant : « Comptables professionnels agréés du Canada demande depuis longtemps une refonte du système fiscal canadien afin de le rendre plus simple, plus équitable, plus efficient et plus concurrentiel. En guise de première étape, le gouvernement devrait réaliser son examen exhaustif des dépenses fiscales […]. »

