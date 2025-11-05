Budget fédéral 2025 : un pas important pour le logement, mais le défi de la mise en œuvre demeure

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) salue la priorité accordée au logement dans le budget fédéral 2025. En reconnaissant l'ampleur de la crise et en annonçant un plan de 25 milliards de dollars sur cinq ans, le gouvernement envoie un message clair : le logement est considéré comme un enjeu économique et social majeur.

L'APCIQ note toutefois que seulement environ 9 milliards de dollars constituent de nouveaux investissements directs. Le reste du financement provient de la prolongation de programmes existants ou de mesures fiscales déjà en place. Cela souligne l'importance de déployer rapidement et efficacement les nouveaux leviers afin de stimuler la construction dans les régions où les besoins sont les plus pressants.

La création de la nouvelle agence Maisons Canada, l'élargissement des mesures fiscales et la volonté d'accélérer les mises en chantier constituent des initiatives encourageantes. Mais leur succès reposera sur la capacité du gouvernement fédéral à travailler étroitement avec les provinces, les municipalités et les acteurs du marché.

« Les intentions sont bonnes, mais une part importante des sommes sont des prolongations de programmes. La réussite dépendra de la rapidité avec laquelle ces mesures se traduiront en logements pour favoriser l'accès à la propriété. Il faut que l'argent frais, notamment l'exemption de TPS et la nouvelle agence Maisons Canada, se rende rapidement sur les chantiers. La clé, ce sera la coordination entre les différents ordres de gouvernement et les partenaires du terrain, afin que les Canadiens et Québécois voient réellement la différence dans leur capacité à se loger, » souligne Simon Langelier, directeur des relations gouvernementales et affaires publiques de l'APCIQ.

Pour l'APCIQ, la pénurie actuelle de logements demeure le principal obstacle à l'équilibre du marché immobilier et à l'abordabilité. Accélérer la construction, simplifier la réglementation et soutenir l'innovation dans la filière résidentielle seront essentiels pour restaurer la fluidité du marché et permettre à davantage de ménages d'accéder à la propriété ou à un logement locatif abordable.

L'APCIQ réaffirme sa volonté de collaborer avec les gouvernements et l'industrie afin de bâtir des solutions durables qui favorisent un marché immobilier sain, équilibré et inclusif pour tous les Québécois.

