BUDGET FÉDÉRAL 2025-2026 - L'UDA salue des investissements essentiels pour la culture

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - L'Union des artistes (UDA) accueille favorablement les mesures annoncées par le gouvernement fédéral dans le budget 2025-2026. Les investissements sont bienvenus dans un contexte où des coupures étaient redoutées. Ces gestes témoignent d'une volonté de préserver la vitalité culturelle et de soutenir les artistes et les créateur•trice•s, malgré un environnement économique et géopolitique incertain.

Protéger notre souveraineté culturelle doit être une priorité gouvernementale. Elle s'incarne par la protection de nos langues officielles dont le français et par le soutien aux expressions culturelles comme on le constate dans le budget. Notre meilleure défense est la protection de notre identifé collective. Le gouvernement confirme son engagement à renforcer les expériences culturelles locales et à investir dans les industries créatives. Ces initiatives contribueront, nous l'espérons, à la découvrabilité des œuvres canadiennes et québécoises et à la diversité culturelle. En ce sens, nous réitérons notre confiance en Steven Guilbault, ministre du Patrimoine, et espérons qu'il continuera à défendre la culture avec détermination.

Le gouvernement a également annoncé son intention de modifier la Loi sur le droit d'auteur afin d'instituer un droit de suite pour les artistes visuels. L'UDA invite le gouvernement à profiter de cette modification pour moderniser l'ensemble de la Loi, en tenant compte des nouveaux enjeux liés à la diffusion numérique et à l'intelligence artificielle. Il est impératif que les technologies émergentes ne contournent pas les droits d'auteur et que les artistes bénéficient d'une rémunération juste lorsqu'il y a une utilisation de leurs œuvres.

Un enjeu crucial demeure : le filet social des artistes

Malgré ces importants progrès, le budget ne prévoit pas de mesures concrètes pour adapter le régime d'assurance-emploi à la réalité des artistes travailleurs autonomes. Cette réforme est essentielle pour offrir un véritable filet social à des milliers d'artistes interprètes dont la carrière repose sur des contrats ponctuels et une grande précarité. Nous espérons que le gouvernement, dans le cadre des travaux en cours sur la modernisation de l'assurance-emploi, intégrera des dispositions spécifiques pour les artistes. Une telle initiative serait un pas décisif vers une meilleure équité et une reconnaissance des particularités du secteur culturel.

« Nos membres vivent une réalité professionnelle marquée par l'instabilité et l'absence de filet social. Nous espérons que la modernisation de l'assurance-emploi inclura enfin des mesures adaptées à leur situation. Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme la création et la diffusion, il est plus que jamais nécessaire de protéger les droits des artistes et de garantir des conditions de travail dignes. » souligne Tania Kontoyanni, présidente de l'UDA.

L'UDA réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement pour bâtir un cadre qui soutienne à la fois la création, la diffusion et la sécurité socio-économique des artistes, tout en assurant la défense de leurs droits dans l'ère numérique.

À PROPOS

L'UDA est un syndicat professionnel représentant près de 13 000 artistes regroupé•e•s au sein de quatre groupes de fonctions artistiques, soit les acteurs-actrices, les animateurs-animatrices, les chanteurs-chanteuses et les danseurs-danseuses, qui exercent leur métier dans une multitude de disciplines. Sa mission est la définition, l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des artistes professionnel•le•s, qui sont pour la plupart des travailleur•euse•s autonomes. L'UDA voit également à promouvoir l'essor de la culture francophone. Au cœur de ses activités se trouvent la négociation de conditions minimales de travail, la rémunération des artistes et le respect des ententes collectives.

