MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le PDG d'ADM Aéroports de Montréal, M. Yves Beauchamp se réjouit de la création d'un groupe de travail présidé par l'ex-gouverneur de la Banque du Canada Stephane Poloz sur l'identification d'opportunités d'investissement dans les infrastructures aéroportuaires du pays par les fonds de pension canadien, tel que présenté dans le budget fédéral 2024-2025 déposé aujourd'hui.

« ADM est à pied d'œuvre pour réaliser son ambitieux plan de développement de YUL afin d'être plus accessible et mieux connecté d'ici 2028. En parallèle, ADM doit préparer la prochaine grande phase d'expansion qui nous mènera à 2035. De nouveaux outils financiers, comme la participation de fonds de pension, sont essentiels à la planification de l'avenir de la plaque-tournante aéroportuaire du Grand Montréal. Nous sommes heureux d'avoir été entendu par le gouvernement fédéral et offrons toute notre collaboration au groupe de travail dans sa tâche. »

