Budget fédéral 2021-2022 - La FCCQ réitère ses principales demandes : La subvention salariale devrait notamment être reconduite jusqu'en 2022

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - À quelques heures de la présentation du premier budget fédéral depuis le début de la pandémie, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaite rappeler ses principales demandes qui permettraient d'aider les entreprises du Québec à participer activement à la relance économique.

Pour la FCCQ, le budget fédéral 2021-2022 devrait absolument contenir une reconduction des principaux programmes d'aide aux entreprises, notamment la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL).

« Ces programmes ont été vitaux pour la survie des entreprises depuis le début de la pandémie. Il est important de garder en tête que la crise n'est pas terminée et que la reprise économique ne sera pas automatique. Les entreprises ont besoin que ces programmes, en particulier la subvention salariale, soient reconduits jusqu'à 2022, afin de permettre les conditions nécessaires à leur participation à la relance », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Face à la situation exceptionnelle que nous affrontons, il convient de prioriser la mise en place d'aide directe avant le retour à l'équilibre budgétaire. Néanmoins, la pandémie a engendré d'énormes déficits et la situation des finances publiques doit demeurer sur l'écran radar du gouvernement canadien. Ainsi, la FCCQ souhaite que le ratio dette/PIB du Canada se maintienne dans la moyenne des pays de l'OCDE. « Les dépenses du gouvernement fédéral étaient nécessaires dans le contexte de la pandémie, mais il faut tout de même que le gouvernement s'assure d'avoir un plan pour garder le contrôle sur ses finances et éviter le fardeau d'une dette trop élevée qui hypothèquerait les générations futures », a prévenu M. Milliard.

Parmi les enjeux majeurs en matière d'infrastructures pour la FCCQ, la confirmation des sommes réservées au projet de train à grande fréquence de VIA Rail est attendue dans le budget 2021-2022, en incluant la portion Montréal-Québec dans une première phase de réalisation.

« Le projet peut compter sur l'appui du gouvernement du Québec, mais aussi des communautés d'affaires et des élus de toutes les villes concernées par ce trajet. Il est primordial que la première phase du projet prévoie cette portion, non seulement en raison des bénéfices économiques importants que cela génèrera, mais aussi pour la complémentarité avec un autre projet de mobilité durable, c'est-à-dire le Réseau express métropolitain (REM) », a souligné Charles Milliard.

Enfin, la FCCQ aimerait voir dans ce budget de l'aide sectorielle pour les secteurs d'activités économiques qui prendront le plus de temps à bénéficier de la relance post-COVID. « Les secteurs du transport aérien et du tourisme sont deux bons exemples. Il s'agit de secteurs qui prendront des années avant de retrouver leur prospérité pré-pandémie », a conclu Charles Milliard.

Le mémoire prébudgétaire fédéral 2021-2022 de la FCCQ peut être consulté ici.

Réaction de la communauté d'affaires au budget du Québec

Par ailleurs, un coup de sonde a été mené par la FCCQ auprès de la communauté d'affaires québécoise à la suite de la présentation du budget du Québec. Parmi les résultats, un peu plus de la moitié des répondants (53%) se disent satisfaits ou très satisfaits du budget québécois présenté le 25 mars dernier. Ce constat rejoint la réaction de la FCCQ, qui s'est dite satisfaite des grandes lignes du budget, tout en notant l'absence de certaines mesures réclamées par la communauté d'affaires, notamment au niveau de la main-d'œuvre.

L'appui au budget du Québec s'est particulièrement manifesté sur la question des finances publiques, où 83% des répondants sont en accord avec la décision du gouvernement Legault d'atteindre l'équilibre budgétaire dans 7 ans plutôt que 5, une position que la FCCQ a fait valoir dans les semaines menant au dépôt de ce budget.

Les résultats du sondage peuvent être consultés ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (https://www1.fccq.ca/FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Renseignements : Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca