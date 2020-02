Budget fédéral 2020-2021 - Quatre priorités pour favoriser un environnement d'affaires concurrentiel, propose la FCCQ

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Parmi les attentes prébudgétaires de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), présentées au cabinet du ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, sont identifiées quatre priorités convergeant vers un objectif commun, soit favoriser un environnement d'affaires concurrentiel, dans lequel les entreprises québécoises peuvent contribuer au développement économique de toutes les régions du Québec.

Dans un contexte où la réforme fiscale américaine a envoyé un signal positif aux investisseurs étrangers, le Canada doit envoyer des signaux identiques afin de préserver l'attractivité et la compétitivité de ses entreprises et ainsi, éviter de voir des investissements déplacés au sud de la frontière. « Il faut éliminer les mesures maintenues dans la réforme fiscale des sociétés privées, cela encouragerait l'investissement dans la productivité des entreprises », avance Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « L'instauration d'un crédit d'impôt à la modernisation de la production en complément du crédit d'impôt à la recherche scientifique et développement expérimental permettrait également de stimuler ces investissements. »

Productivité et rareté de main-d'œuvre toujours au cœur des préoccupations

Le Canada figure en effet en queue de peloton, parmi les pays de l'OCDE, quant à la croissance de sa productivité depuis près de 40 ans. Pourtant, la productivité est le seul moyen de garantir une croissance économique soutenue à long terme, en contexte de rareté de main-d'œuvre. « Une stratégie nationale pour accroître la productivité devra favoriser l'investissement des entreprises, l'adoption de nouvelles technologies développées ailleurs, le développement d'entreprises dans des secteurs à forte valeur ajoutée et profiter de notre position enviable au chapitre des accords commerciaux pour diversifier les marchés de nos exportations ainsi que leur composition », soutient Charles Milliard.

Pour de nombreuses entreprises québécoises et canadiennes, les difficultés de recrutement demeurent le principal obstacle à leur croissance. Les gouvernements du Canada et du Québec doivent travailler main dans la main afin de s'attaquer aux défis de main-d'œuvre pour les années à venir. « Il faudra à la fois alléger les contraintes au Programme des travailleurs étrangers temporaires, revoir les programmes de l'assurance-emploi, réduire la fiscalité des travailleurs expérimentés ainsi que moderniser l'approche quant à la formation continue des adultes afin d'atteindre ces objectifs ambitieux et permettre aux entreprises de rester compétitives », précise Charles Milliard. Pour la FCCQ, les entreprises doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre en quantité suffisante et ayant les compétences requises pour faire face aux transformations profondes du marché du travail.

Créer de la richesse grâce à la transition énergétique

La nécessaire transition énergétique devrait permettre de susciter des initiatives novatrices, vecteurs de croissance économique. Dans le contexte où les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au secteur des transports continuent d'augmenter depuis 1990, le gouvernement fédéral doit mettre en place des mesures contribuant à la mobilité durable. « Cela améliorera non seulement la fluidité des déplacements des personnes et des marchandises, pour ainsi réduire les coûts astronomiques liés à la congestion, mais ultimement d'améliorer le bilan carbone », soutient Charles Milliard.

Des 25 G$ réservés aux transports en commun par le gouvernement fédéral d'ici 2027-2028, le Québec doit recevoir la juste part de l'enveloppe totale pour soutenir les projets de mobilité des personnes. « Pour les transports des marchandises, des investissements permettant l'utilisation efficace des corridors maritimes et ferroviaires sont nécessaires, pour maximiser l'intermodalité », poursuit le président-directeur général de la FCCQ, alors que les impacts des perturbations du transport par train se font sentir par le milieu des affaires.

« Du côté des entreprises, notamment dans le secteur manufacturier, des mesures permettant de répondre à leurs besoins de conversion technologique peuvent représenter des opportunités de se doter d'équipements améliorant leurs performances opérationnelles tout en améliorant leur bilan environnemental », conclut Charles Milliard.

