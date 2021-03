Budget du Québec - Une aide saluée pour soutenir le secteur culturel pendant la crise

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'APASQ, l'AQAD, l'ARRQ, la FNCC-CSN, la GMMQ, TRACE, l'UDA et l'UNEQ saluent les efforts pour soutenir la culture, grâce à une enveloppe de 100 millions de dollars d'aide ponctuelle. Bien que temporaire, il s'agit d'un message positif envoyé par le gouvernement du Québec aux artistes, créateurs et professionnels de la culture. Une étude plus approfondie du budget permettra sans doute de mieux comprendre le détail des sommes indispensables annoncées jeudi.

En effet, il faut placer cette aide dans le contexte dramatique qui afflige le secteur de la culture, sans doute l'un des plus touchés par la pandémie. Rappelons que l'on assiste à une chute inédite du PIB pour les arts et spectacles au Québec. En comparant les périodes de mars à juin 2019 et de mars à juin 2020, nous constatons une baisse de 54 % du PIB sur l'année. Les emplois ont été perdus par dizaines de milliers, plus de 40 % de nos membres songent à quitter le métier et leur état psychologique est alarmant, comme nous l'avons détaillé dans un plaidoyer publié à la mi-mars.

Depuis maintenant un an, et pour de nombreux mois encore, les artistes, créateurs et professionnels de la culture risquent d'être sans travail et pour plusieurs sans revenu ni filet social. L'été s'annonce difficile, malgré la réouverture graduelle des salles de spectacle. Nous serons donc également attentifs aux orientations des sommes annoncées pour la santé mentale afin que cette aide soit accessible aux travailleuses et travailleurs autonomes de la culture.

Les huit associations qui regroupent quelque 26 000 membres font désormais de l'amélioration des conditions socioéconomiques des artistes, créateurs et artisans, la pierre angulaire de la relance en culture, car sans eux, celle-ci n'existe pas. Il faut marteler l'importance d'une réforme en profondeur des structures de financement du secteur culturel pour que l'argent « ruisselle » davantage jusqu'aux artistes.

En ce sens, une révision en profondeur des deux lois sur le statut de l'artiste afin d'améliorer la situation socioéconomique, des conditions de vie et de pratique des artistes, devient urgente.

Le secteur de la culture doit résister à la crise pour le rayonnement et la pérennité de la culture québécoise, sans quoi, c'est toute notre société qui en sortira perdante.

