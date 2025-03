BUDGET DU QUÉBEC : UN BILAN MITIGÉ POUR LES PRODUCTEURS DE GRAINS

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) demeurent mitigés face aux mesures annoncées par le ministre des Finances, M. Eric Girard, dans le cadre de la présentation du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec.

En effet, alors que le gouvernement annonce un financement supplémentaire de 12 millions $ par année pour la Politique bioalimentaire et une hausse de 8,4 millions $ par année au Programme Investissement Croissance Durable, il diminue de 5 millions $ par année le financement du Programme d'agriculture durable (PAD), le tout pour les 5 prochaines années. Au bout du compte, les crédits de l'ensemble du portefeuille augmentent de 18 millions $ par rapport à l'année précédente, soit une hausse de 1,4 %.

« Le financement de la Politique bioalimentaire est une bonne nouvelle; nous l'avions d'ailleurs réclamé. Le financement du Programme Investissement Croissance Durable aussi, d'autant que ces mesures sont annoncées pour une période de 5 ans.

Par contre, nous avons le devoir de souligner la baisse du financement du PAD, qui comprend notamment les fonds pour le soutien à l'adoption de meilleures pratiques agroenvironnementales. Alors que nous réclamions un financement de 50 millions $ par année pour cette dernière mesure, le financement ne sera que de 20 millions $ par année pour l'ensemble du plan. C'est une déception objective qui rendra plus difficile l'atteinte des objectifs sociétaux en agriculture », déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ notent également le nouveau régime fiscal annoncé pour l'innovation des entreprises en général, qui s'applique également au secteur bioalimentaire, une mesure qui pourra avoir un impact positif à long terme.

Enfin, les PGQ notent que le présent budget ne change en rien le régime de tarification du carbone. Jusqu'ici, les producteurs de grains ont contribué à hauteur de 141 millions $, alors qu'ils ne bénéficient toujours pas du financement de projets à partir de cette enveloppe.

« En tenant compte également des programmes de sécurité du revenu, nous demeurons donc en déficit de compétitivité par rapport à nos concurrents, notamment américains. Nous reconnaissons les efforts importants du gouvernement, mais les résultats risquent d'être en décalage par rapport aux attentes, et ainsi susciter des déceptions chez nos membres », conclut M. Overbeek.

Voici, en rappel, certaines des principales recommandations prébudgétaires des PGQ :

Un fonds de contingence de 75 millions $ pour les épisodes climatiques affectant le secteur agricole (ou une bonification équivalente de programmes existants); Une politique de rétribution des pratiques agroenvironnementales s'accompagnant d'un fonds annuel de 50 millions $; Un programme de 25 millions $ spécifiquement dédié aux producteurs de grains des régions éloignées qui font face à des défis supplémentaires.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards de dollars. La production de grains est le 2e secteur agricole québécois en importance. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

https://www.pgq.ca/

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Guillaume Beaudin, 438 499-7610, Julien Nelson, 581 313-9719, [email protected]