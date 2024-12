BUDGET DU QUÉBEC : LES ENJEUX CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX MENACENT LES PRODUCTEURS DE GRAINS

LONGUEUIL, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Alors que le ministre des Finances, M. Eric Girard, prépare ces jours-ci le budget 2025-2026 du Québec, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) font valoir leurs attentes à l'égard de cet exercice financier. Pour les PGQ, le budget se doit de mettre en place des mesures qui soutiendront adéquatement et durablement les producteurs, tout en tenant compte des besoins spécifiques des régions éloignées. Plus que jamais, les producteurs ont besoin du soutien du gouvernement québécois pour être en mesure de faire face aux défis agroenvironnementaux et économiques, notamment la multiplication des événements climatiques extrêmes.

«Le budget 2025-2026 du Québec doit être l'occasion pour le gouvernement d'envoyer un signal fort à nos producteurs en annonçant des mesures concrètes pour les soutenir face aux défis auxquels ils font face. Du lot, les épisodes météorologiques, plus fréquents et plus intenses, sont la source de dommages considérables aux exploitations agricoles -- comme en témoigne le passage de la tempête Debby cette année, l'événement climatique le plus coûteux de l'histoire du Québec. Dans cette perspective, nos producteurs s'affairent depuis des années à moderniser leurs pratiques agroenvironnementales pour qu'elles soient plus soucieuses de l'environnement, mais aussi plus résilientes. Ils se sont engagés avec conviction dans cette transition en investissant des sommes provenant de leurs propres fonds. Cependant, ils ne pourront continuer au même rythme, ni même accélérer la cadence, sans un meilleur soutien financier de l'État à long terme », affirme le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

Les PGQ demandent ainsi au gouvernement de prévoir, à même son prochain budget, la mise sur pied d'une politique ambitieuse de rétribution des pratiques agroenvironnementales dotée d'un fonds annuel de 50 M$ afin de soutenir adéquatement les producteurs dans leur transition vers des pratiques plus durables et adaptées.

« Le prochain budget du Québec se doit également de tenir compte des besoins spécifiques des régions éloignées. Trop souvent, les besoins de nos producteurs sont considérés comme monolithiques, ce qui fait en sorte que les programmes mis en place ne réussissent pas à offrir le soutien espéré. Il est essentiel que le gouvernement considère, cette fois-ci, que les régions éloignées sont aux prises avec des défis particuliers liés à l'éloignement des transformateurs, les coûts plus élevés de transport, les conditions climatiques limitant le choix de cultures et le potentiel de rendement, notamment. Nous réclamons donc que soit mis sur pied un programme de 25 M$ spécifiquement dédié aux producteurs de grains de ces régions périphériques. Une telle mesure sera à la fois bénéfique pour les producteurs, mais aussi pour le développement économique de nos régions. Soulignons que les récentes annonces pour renforcer la compétitivité et l'achat de nouveaux équipements, même si elles sont positives, ne remettent pas en question la pertinence de nos présentes recommandations », ajoute M. Overbeek.

Les attentes prébudgétaires des PGQ se résument ainsi :

Que le gouvernement du Québec reconnaisse que les nouvelles réalités climatiques ont un impact sur les récoltes et peuvent mettre en péril la rentabilité des fermes, et procède à un renforcement du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles et à la création d'un fonds de prévoyance de 75 M$ pour agir rapidement lors des épisodes climatiques;



Que le gouvernement du Québec reconnaissance que les nouvelles réalités climatiques sont préjudiciables pour la pérennité du secteur des grains et profite de l'exercice budgétaire pour se doter d'une politique de rétribution des pratiques agroenvironnementales, s'accompagnant d'un fonds annuel de 50 M$;



Que le gouvernement du Québec mette sur pied un programme de 25 M$ annuellement spécifiquement dédié aux producteurs de grains des régions éloignées qui font face à des défis supplémentaires;



Que le gouvernement du Québec tire avantage de l'exercice budgétaire de 2025 pour présenter sa vision pour la suite de la Politique bioalimentaire 2018- 2025, et qu'il indique clairement les orientations et les objectifs de cette dernière;



Que le gouvernement du Québec établisse une meilleure équité en matière de tarification carbone.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ces derniers produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,1 milliards de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois en importance. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

